В Республике Алтай рухнул вертолет: шесть человек погибли, еще семеро пострадали

Вертолет при жесткой посадке ударился о землю и загорелся. Фото: ГО ЧС и ПБ по Республике Алтай

27 июля в Республике Алтай потерпел крушение вертолет. Как сообщают в ГУ МЧС по Республике Алтай, происшествие случилось в селе Тюнгур.

Вертолет при жесткой посадке ударился о землю и загорелся. На борту находились 13 человек: шестеро погибли на месте ЧП, еще семеро получили травмы. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали с места трагедии в больницу.

По информации спасателей, авария произошла при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района.

- Предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8 с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, - отметили в управлении.

Как отметили в управлении ГО ЧС и ПБ по республике, на месте работает личный состав ПЧ №10 села Усть-Кокса и ОП №2 села Катанда.

По информации источников, на борту могли находиться туристы.

Известно, что транспортный прокурор выехал на место происшествия.