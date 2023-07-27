После падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай возбудили уголовное дело

Шесть человек погибли Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Следователи Восточного МСУТ возбудили уголовное дело из-за случившегося в Республике Алтай ЧП с вертолетом МИ-6, об этом сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте. Судно рухнуло после того, как задело электрические провода.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи и криминалисты выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств.

Напомним, в трагедии погибли шесть человек и пострадали еще семеро. Туристы летели на вертолете частной авиакомпании.

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