Кража ювелирных украшений в ТЦ «Мария-Ра» в Бийске 18 октября 2022. Скриншот видео «Бийского телевидения»

В Бийске продолжаются оперативно-розыскные мероприятие по поимке воров, которые 18 октября 2022 обокрали ювелирный отдел в местном торговом центре «Мария-Ра». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МУ МВД «Бийский».

Одна из крупнейших краж года произошла больше месяца назад. Тогда злоумышленники проникли в торговый центр в переулке Коммунарском, разбили кувалдой входную конструкцию в ювелирном отделе и за 30 секунд провернули кражу драгоценностей на несколько миллионов рублей. Судя по кадрам с места преступления, краденное они вынесли в мешках. Горожане после публикации видео предположили, что преступники работали по наводке, так как сразу после входа в здание они направились именно в сторону ювелирного, минуя другие отделы. По факту кражу было возбуждено уголовное дело.

- Предполагаемые преступники еще не задержаны, - подчеркнули в бийском отделе полиции.

Напомним, осень 2022 года запомнилась жителям Алтайского края еще одной многомиллионной кражей. В начале октября из ювелирного отдела «Эдем» в барнаульском ТЦ «Ультра» были похищены украшения на общую сумму более 110 млн рублей. По данным правоохранительных органов, к делу причастен сотрудник частного охранного предприятия. Его поймали вскоре на арендованной квартире, где он скрывался. После задержания ему пришлось раскрыть тайник - украшения он спрятал в мешки и закопал на территории одного из частных домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обокрали за 30 секунд: в Бийске воры обчистили ювелирный отдел на несколько миллионов

В Бийске воры за 30 секунд вынесли несколько миллионов из ювелирного отдела (подробнее)

Личности пока не установлены: последние новости о многомиллионной краже ювелирки в ТЦ «Мария-Ра» в Бийске

В ювелирном отделе "Мария-Ра" в Бийске продолжают подсчитывать убытки после крупной кражи (подробнее)

В ЧОП с судимостью? Что известно о многомиллионной краже ювелирки в барнаульском магазине

Полиция подтвердила хищение украшений на баснословную сумму в барнаульском ТЦ «Ультра» (подробнее)

Прятался у знакомых: как и где задержали подозреваемого в краже ювелирки на 110 млн рублей в Барнауле

Прокуратура официально подтвердила арест подозреваемого вора ювелирки на 110 млн рублей в Барнауле (подробнее)