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Происшествия28 ноября 2022 8:56

В Бийске до сих пор не задержали воров, обчистивших ювелирный отдел за 30 секунд

За такое короткое время они вынесли украшения на несколько миллионов рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Кража ювелирных украшений в ТЦ «Мария-Ра» в Бийске 18 октября 2022. Скриншот видео «Бийского телевидения»

Кража ювелирных украшений в ТЦ «Мария-Ра» в Бийске 18 октября 2022. Скриншот видео «Бийского телевидения»

В Бийске продолжаются оперативно-розыскные мероприятие по поимке воров, которые 18 октября 2022 обокрали ювелирный отдел в местном торговом центре «Мария-Ра». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МУ МВД «Бийский».

Одна из крупнейших краж года произошла больше месяца назад. Тогда злоумышленники проникли в торговый центр в переулке Коммунарском, разбили кувалдой входную конструкцию в ювелирном отделе и за 30 секунд провернули кражу драгоценностей на несколько миллионов рублей. Судя по кадрам с места преступления, краденное они вынесли в мешках. Горожане после публикации видео предположили, что преступники работали по наводке, так как сразу после входа в здание они направились именно в сторону ювелирного, минуя другие отделы. По факту кражу было возбуждено уголовное дело.

- Предполагаемые преступники еще не задержаны, - подчеркнули в бийском отделе полиции.

Напомним, осень 2022 года запомнилась жителям Алтайского края еще одной многомиллионной кражей. В начале октября из ювелирного отдела «Эдем» в барнаульском ТЦ «Ультра» были похищены украшения на общую сумму более 110 млн рублей. По данным правоохранительных органов, к делу причастен сотрудник частного охранного предприятия. Его поймали вскоре на арендованной квартире, где он скрывался. После задержания ему пришлось раскрыть тайник - украшения он спрятал в мешки и закопал на территории одного из частных домов.

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