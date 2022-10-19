Кража ювелирки в ТЦ "Мария-Ра" в Бийске 18 октября 2022. Скриншот видео "Бийского телевидения" "

Очередная крупная кража ювелирных украшений произошла в Алтайском крае, на этот раз в Бийске. Ночью 18 октября неизвестные проникли в торговый центр «Мария-Ра» в переулке Коммунарском и вынесли из ювелирного отдела драгоценностей на несколько миллионов рублей. В МУ МВД «Бийский» рассказали подробности кражи ювелирки в ТЦ "Мария-Ра" в Бийске 18 октября 2022.

Воры успели засветиться перед камерами видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным на Бийском телевидении, трое мужчин в масках проникли в здание, сразу пошли к ювелирному отделу на первом этаже, разбили входную конструкцию кувалдой и буквально за 30 секунд обчистили витрины. Вышли они с мешками, в которых, по всей видимости, были ювелирные изделия.

Учитывая, как слаженно сработали воры, можно предположить, что они работали по наводке. Об этом же говорят и бийчане в социальных сетях.

- По любому по наводке работали, знали, куда идти, - высказался подписчик паблика «Инцидент Бийск» Алексей Польшаков.

Нужно сказать, что к торговому центру мужчины приехали на микроавтобусе. Он же ждал их, пока вернутся, и увез в неизвестном направлении. Ранее писали, что после совершения преступления мужчины подожгли автомобиль, видимо, чтобы скрыть свои следы.

Известно, что ювелирный отдел открылся в торговом центре не так давно. В соцсетях бийчане пишут, что ранее там был отдел косметики.

Как подчеркнули в МУ МВД «Бийский», полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, все обстоятельства ЧП устанавливаются. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точная сумма убытков пока неизвестна – подсчетом занимаются собственники отдела.

Напомним, это уже вторая крупная кража ювелирки в октябре текущего года. На прошлой неделе в Барнауле задержали подозреваемого в краже золотых украшений из ювелирного отдела «Эдем» в барнаульском торговом центре «Ультра». Сотруднику ЧОП удалось вынести украшения более чем на 110 млн рублей. Задержали его на квартире знакомых, где он прятался. Подробности одной из крупнейших краж за последние годы можно прочитать по ссылке.

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