Общая сумма украденных украшений составила 108 млн 924 тысячи рублей Фото: Антонина Лышова

Накануне стало известно о краже ювелирных украшений на общую сумму более 100 млн рублей в барнаульском магазине «Эдем» в торговом центре «Ультра». По данным источников «Комсомолки», к делу может быть причастен охранник предприятия ЧОП «Сотня». Сейчас он объявлен в розыск. Что известно о происшествии к этому часу – в нашем материале.

Что известно о подозреваемом

Факт происшествия «Комсомолке» подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Все обстоятельства кражи устанавливаются, подозреваемый объявлен в розыск. Специалисты подсчитывают объективную сумму ущерба. Что касается личности предполагаемого похитителя, то информацию о том, что это охранник ЧОП «Сотня», в полиции опровергнуть или подтвердить не смогли.

Однако в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul появилась ориентировка, согласно которой к делу может быть причастен Игорь Васильевич Говоров 1968 года рождения. На вид ему 50 лет, среднее телосложение, рост – 185-190 см, одет в синюю куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, светлые кроссовки, при себе имеет серую сумку, которую также мог похитить. Есть информация, что у него мог быть подельник. По данным канала, общая сумма похищенного составила 108 млн 924 тысячи рублей.

Подозреваемый.Фото: Unusual Crimes Barnaul

По данным «Комсомолки», 4 октября мужчина был на суточном дежурстве в барнаульском торговом центре «Ультра» (проспект Ленина, 10). Предположительно утром сотрудник ЧОП «Сотня» вскрыл замки ювелирного отдела «Эдем» и похитил с витрин украшения на сумму более 100 млн рублей. Украшения он мог сложить в серую сумку, которую также украл в другом отделе торгового центра.

После преступления мужчина поспешил скрыться. По данным источника «КП», ранее он был судим по статье «Мошенничество», в охранное предприятие устроился совсем недавно – 30 августа этого года. Сейчас он может находиться в Новосибирске или Новосибирской области.

Как допустили преступление

В социальных сетях многие недоумевают, как в частное охранное предприятие могли нанять сотрудника с судимостью. В целом происшествие оставляет много вопросов: планировал ли подозреваемый кражу, которую называют одной из крупнейших за последние годы, каким образом ему удалось вскрыть замки ювелирного магазина и т.д.. О специфике работы охранных предприятий и о том, как могло произойти преступление, «Комсомолка» поговорила с директором барнаульского частного охранного предприятия «Цербер» Александром Липезиным.

Со слов Александра Афанасьевича, для получения удостоверения частного охранника кандидат проходит медицинское обследование, в том числе психиатра, собирает все необходимые документы и направляет в центр лицензионно-разрешительной работы, где принимают решение о выдаче или об отказе в получении удостоверения. Если у кандидата есть судимость, но погашенная, то, в большей степени, вероятно, что удостоверение выдадут без проблем.

- С формальной точки зрения судимость не будет поводом для отказа в выдаче свидетельства. Но брать или не брать на работу сотрудника – принимает решение руководитель организации, - подчеркнул Александр Липезин.

В любой организации есть два вида охраны – пультовая и физическая. В первом случае сигнал о вероятном взломе подается на пульт центра централизованной охраны, после чего сотрудники выезжают на место, а во втором – в охраняемом помещении дежурит человек. Сейчас нередко, когда в организациях сочетают два вида охранных услуг – когда и человек сидит, и сигнализация установлена.

Магазин "Эдем" Фото: Антонина Лышова

Не исключено, что у подозреваемого в краже могли быть ключи от витрин магазина. По словам Александра Липезина, доверить такое сокровище в руки охранника руководство магазина могло вряд ли, но мужчина мог знать, где продавцы прячут ключи.

- Продавцы в своей массе небрежно относятся к хранению ключей и кладут их в места, которые рано или поздно становятся известны всем, - подчеркнул директор ЧОП «Цербер».

Пока неизвестно, было ли преступление спланировано. По данным «КП», всего мужчине удалось вынести из магазина больше 2800 ювелирных изделий, но за один раз или на протяжении определенного периода – непонятно.

- Он мог выносить это не один день – сегодня колечко, завтра колечко, а выявили кражу только сейчас. Вообще уже давно таких краж у нас не было, я и не припомню ничего подобного по сумме ущерба, - добавил Александр Липезин.

Судя по всему, мужчину засекли камеры видеонаблюдения, так как в ориентировке говорится о том, что в последний раз его видели на парковке торгового центра. Но засняли ли камеры самое преступление – неизвестно. Вообще не исключено, что он мог отключить видеонаблюдение или вывести камеры из строя.

- Все организации относятся к безопасности по-разному: охранники могут поставить любое количество камер, но вопрос в том, где хранятся серверы. Логично, чтобы доступ к ним был у определенного круга проверенных людей, - добавил директор компании.

К слову, в самом охранном предприятии «Сотня» комментировать происшествие отказались. Примечательно, что на сайте организации посетителей приветствуют словами: «Раз Вы зашли на наш сайт, вам не безразлично Ваше имущество, и, самое главное, Ваше душевное спокойствие. Ведь что может быть ужасней, чем прийти утром на работу и обнаружить разбитые витрины, пустую кассу и отсутствие товара?».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник барнаульского ТЦ «Ультра» похитил ювелирку на 100 млн рублей

Он вынес украшения во время своего дежурства (подробнее)

Появилась ориентировка на подозреваемого в краже ювелирки в Барнауле

Подозреваемым, по данным «Комсомолки», оказался охранник ЧОП (подробнее)

Кража на 100 млн рублей в ювелирном магазине Барнаула 4 октября 2022: что сейчас происходит в торговом центре

В крупной краже подозревают охранника из ЧОП «Сотня» - мужчину объявили в розыск (подробнее)