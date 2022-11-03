Драгоценности уже изъяли и скоро должны отправить на экспертизу. Скриншот видео МВД Медиа

Накануне МВД России показало видео кражи ювелирных изделий в ТЦ «Ультра», а также кадры после задержания подозреваемого. Как выяснилось, похищенное мужчина закопал у одного из частных домов, сообщает МВД Медиа. После задержания ему пришлось все же рассекретить свой тайник, вскоре золото вернется в ювелирный салон.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый устроился на должность помощника охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало магазин ювелирных украшений «Эдем». Ранее «Комсомолка» сообщала, что мужчина мог специально пойти работать в «Сотню», чтобы спланированно обокрасть ювелирный салон.

Подозреваемый в краже объявлен в розыск. Фото: Unusual Crimes Barnaul

- По имеющейся информации, ранним утром злоумышленник проник в ювелирный салон в помещении торгового центра, взломал замки на витринах и забрал большое количество украшений из золота. После этого он похитил 80 тысяч рублей из другого павильона и скрылся, - подчеркнула Ирина Волк.

Подозреваемого удалось найти совсем скоро – он скрывался на арендованной квартире, которую снял через подставных лиц. Когда его задержали, мужчина рассказал о тайнике: все украшения он спрятал в мешки и закопал на территории одного из частных домов. Драгоценности уже изъяли и скоро должны отправить на экспертизу. Предварительно установлено, что общая сумма причиненного ущерба превышает 100 млн рублей.

По факту кражи возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу. Известно, что у него уже была судимость.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 53-летний мужчина устроился на должность всего за месяц за кражи. Он знал, что отдел не закрывался на ночь и не был оборудован сигнализацией. Кроме того, украшения не убирали с витрин после закрытия.

После преступления мужчина скрылся на арендованной квартире и успел потратить часть налички, похищенной из кассы. Источники рассказывали, что вычислили его, когда он случайно включил мобильный телефон.

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