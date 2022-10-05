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5 октября 2022 2:58

Охранник барнаульского ТЦ «Ультра» похитил ювелирку на 100 млн рублей

Он вынес украшения во время своего дежурства
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Известно, что мужчина устроился на работу не так давно

Известно, что мужчина устроился на работу не так давно

Фото: Антонина Лышова

Во вторник, 4 октября, в барнаульском торговом центре «Ультра» (проспект Ленина, 10) предположительно похитили украшения на сумму более 100 млн рублей. Как сообщил источник «Комсомолки», близкий к следствию, подозреваемым мог оказаться охранник.

Предварительно, кража произошла утром. По данным источника, 53-летний сотрудник ЧОП «Сотня» во время суточного дежурства вскрыл замки ювелирного отдела «Эдем» и похитил украшения на сумму более 100 млн рублей, после чего скрылся из магазина в неизвестном направлении. По предварительным данным, из магазина пропали более 2800 ювелирных изделий.

Ювелирный магазин

Ювелирный магазин

Фото: Антонина Лышова

Одна из продавщиц торгового центра подтвердила корреспонденту "Комсомолки" информацию о краже, в самом же отделе продавец заявила: "У нас ничего не произошло", и отказалась говорить на эту тему.

Со слов источника, мужчина устроился на работу не так давно – 30 августа этого года. Источники уточнили, что ранее он был судим по статье 159 УК «Мошенничество». На данный момент охранник якобы находится в розыске.

В ГУ МВД по Алтайскому краю обещали предоставить комментарий позже. В ЧОП "Сотня" от комментариев отказались.

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