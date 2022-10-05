Известно, что мужчина устроился на работу не так давно Фото: Антонина Лышова

Во вторник, 4 октября, в барнаульском торговом центре «Ультра» (проспект Ленина, 10) предположительно похитили украшения на сумму более 100 млн рублей. Как сообщил источник «Комсомолки», близкий к следствию, подозреваемым мог оказаться охранник.

Предварительно, кража произошла утром. По данным источника, 53-летний сотрудник ЧОП «Сотня» во время суточного дежурства вскрыл замки ювелирного отдела «Эдем» и похитил украшения на сумму более 100 млн рублей, после чего скрылся из магазина в неизвестном направлении. По предварительным данным, из магазина пропали более 2800 ювелирных изделий.

Ювелирный магазин Фото: Антонина Лышова

Одна из продавщиц торгового центра подтвердила корреспонденту "Комсомолки" информацию о краже, в самом же отделе продавец заявила: "У нас ничего не произошло", и отказалась говорить на эту тему.

Со слов источника, мужчина устроился на работу не так давно – 30 августа этого года. Источники уточнили, что ранее он был судим по статье 159 УК «Мошенничество». На данный момент охранник якобы находится в розыске.

В ГУ МВД по Алтайскому краю обещали предоставить комментарий позже. В ЧОП "Сотня" от комментариев отказались.

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