Сбыть золото преступник не успел – все украшения изъяли Фото: Антонина Лышова

На днях “Комсомолке” стало известно о задержании подозреваемого в краже золотых украшений из ювелирного отдела «Эдем» в барнаульском торговом центра «Ультра». К краже века причастен охранник, который устроился работать в ЧОП всего месяц назад. Информацию о его задержании официально подтвердили в прокуратуре Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, 53-летний мужчина устроился охранником в ЧОП, подыскал ювелирный отдел, который на ночь не закрывался отдельно и не был оборудован сигнализацией, а украшения в нем не убирали с витрин. Во время ночного дежурства он обчистил не только витрины ювелирного салона, но еще похитил чемодан из соседнего отдела, а также 74 тысячи рублей из кассы. Скрывался он у своих знакомых, им же передал похищенные украшения.

После случившегося Игоря Говорова объявили в розыск. Судя по ориентировке, правоохранители полагали, что подозреваемый мог скрыться в Новосибирске или Новосибирской области. Однако как рассказали “КП” сотрудники одного из отделов торгового центра, мужчина все это время был в Барнауле.

Прятался предполагаемый преступник на квартире знакомых, успел потратить немного наличных денег, которые забрал из кассы, часть из них пустил на алкоголь и выжидал. Телефон после преступления он выключил, но, по словам источников, в какой-то момент, видимо, потерял бдительность, появился в сети и его оперативно вычислили. Похищенное золото нашли в целости и сохранности. Пока его не вернули в магазин, но, можно предположить, что по окончании следственных действий все краденное вернут на витрины. Кстати, сейчас в ювелирном отделе “Эдем” один стеллаж пустует, вероятно, оттуда и были похищены украшения.

Напомним, подозреваемый работал охранником в частном охранном предприятии «Сотня». Всего ему удалось украсть больше 2800 украшений на общую сумму почти 110 млн рублей. По данным “Комсомолки”, ранее он был судим по статье о мошенничестве.

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