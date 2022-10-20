Кража ювелирки в ТЦ "Мария-Ра" в Бийске 18 октября 2022. Скриншот видео "Бийского телевидения"

В Бийске продолжают устанавливать личности воров, которые ночью 18 октября проникли в торговый центр «Мария-Ра» и обчистили ювелирный отдел. Точная сумма краденых украшений пока неизвестна, но ранее в соцсетях сообщали о нескольких миллионах рублей. Последние новости о краже ювелирных украшений в ТЦ «Мария-Ра» в Бийске 18 октября 2022 – в материале «Комсомолки».

Как рассказали «Комсомолке» в МУ МВД «Бийский», пока что личности подозреваемых не установлены, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Известно, что украшения не убирали на ночь с витрин, сигнализация в отделе установлена, но и она магазин не спасла, так как воры пробыли в торговом центре меньше минуты, а затем быстро покинули место преступления.

Ранее сообщалось, что отдел якобы открылся недавно. Однако в полиции отметили, что он работал в торговом центре и раньше, но в другой части здания. Судя по видео с камер наблюдения, злоумышленники были нацелены именно на ювелирку, не исключено, что ранее они уже приходили в ТЦ, чтобы оценить обстановку. Именно так, кстати, вычислили мужчин, обокравших ювелирный отдел в ТЦ «Лето» в прошлом году.

Напомним, трое воров в масках проникли в здание, направились к ювелирному отделу на первом этаже и за 30 секунд обчистили витрины. Камеры видеонаблюдения засекли, как мужчины с мешками вышли из здания и скрылись. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обокрали за 30 секунд: в Бийске воры обчистили ювелирный отдел на несколько миллионов

В Бийске воры за 30 секунд вынесли несколько миллионов из ювелирного отдела (подробнее)