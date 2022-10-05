Подозреваемый в краже объявлен в розыск. Фото: Unusual Crimes Barnaul

В телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul появилась ориентировка на подозреваемого в многомиллионной краже ювелирных украшений из барнаульского магазина «Эдем». По данным канала, речь идет об ущербе более чем на 100 млн рублей.

Подозреваемый в краже объявлен в розыск. Фото: Unusual Crimes Barnaul

Подозреваемым может быть Игорь Васильевич Говоров 1968 года рождения. Как говорится в ориентировке, 4 октября он взломал витрины и похитил золотые украшения. Ущерб составил якобы 150 млн рублей, но в полиции «Комсомолке» заявили, что объективная оценка ущерба еще продолжается. Ранее источник «КП» назвал цифру в более чем 100 млн рублей. Также он якобы похитил сумку из магазина «Сафари», который находится там же, на первом этаже торгового центра. В эту самую сумку он, по всей видимости, и сложил все украшения.

В ГУ МВД по Алтайскому краю добавили, что подозреваемый объявлен в розыск. В распространяемой ориентировке говорится, что мужчине на вид 50 лет, рост – от 185 до 190 см. Был одет в синюю с капюшоном куртку, черные спортивные штаны с белыми лампасами, светлые кроссовки. При себе была сумка серого цвета.

Ориентировочно мужчина может находиться в Новосибирске или Новосибирской области.

Напомним, ранее источник «КП» сообщил, что подозреваемый является сотрудником частного охранного предприятия «Сотня». Он устроился работать в ТЦ «Ультра» в конце августа 2022 года, не исключено, что он мог специально устроиться ради спланированной кражи. В полиции факт происшествия подтвердили, все обстоятельства уточняются. В самом магазине и охранном предприятии комментировать ЧП отказываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник барнаульского ТЦ «Ультра» похитил ювелирку на 100 млн рублей

Он вынес украшения во время своего дежурства (подробнее)