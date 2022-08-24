Плач малыша услышала одна из местных жительниц. Фото: скриншот видео vk.com/barneos22

В январе этого года Алтайский край был шокирован новостью о пятилетнем ребенке, которого отчим выгнал голым на мороз в целях воспитания. В селе Селезнево тогда было минус 18 градусов. Плач малыша услышала одна из местных жительниц, проходящая мимо, после чего сообщила в полицию. Что стало с ребенком, как продвигается дело в отношении его матери и отчима – в материале «Комсомолки».

В данной семье воспитывались трое детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения. После того, как следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей, малышей забрали и направили в детский дом. Однако сейчас, как стало известно «КП», они находятся в замещающей семье.

- Детей передали в замещающую семью, но это не родственники. Новый дом им очень нравится, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Что касается матери и отчима, то, по данным следкома, дело в отношении них еще находится в производстве, но уже скоро будет направлено в суд. Ранее отчим был приговорен к двум годам колонии строгого режима за прошлогодние издевательства над пасынками. Если будет доказана его вина по новым фактам, то мужчину будут судить по совокупности преступлений.

Ни мать, ни отчим так и не признали своей вины. Когда в дом приехали полицейские, оба родителя были пьяны. Кроме того, отбирать детей пришлось с боем: мать набросилась на участкового и прокусила ему руку, а также укусила инспектора по делам несовершеннолетних в служебном кабинете отдела полиции. Женщину уже ограничивали в родительских правах. Родной отец детей полностью лишен родительских прав.

К слову, случай с выгнанным на мороз ребенком был не единственным эпизодом жестокости. Детей регулярно истязали и наносили им побои, в том числе бутылкой. А младший ребенок однажды попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Жить детям приходилось в антисанитарии.

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