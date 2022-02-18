Поил детей водкой? Родной отец выставленного на мороз алтайского мальчика выступил в популярном ток-шоу

Мужчина намерен восстановить родительские права и забрать детей из детдома. Скриншот выпуска "Мужское/Женское"

В алтайской истории с ребенком, которого выставили на мороз голышом, появились новые подробности. Мать отчима, осужденного за избиение детей в прошлом году, в эфире популярной передачи «Мужское / Женское» на Первом канале обвинила родного отца детей в том, что он якобы поил одного из них водкой. Подробности – в материале «Комсомолки».

Не мог разговаривать и рыдал

Программа вышла в эфир 17 февраля. В студии появились местная жительница Татьяна, которая и увидела на морозе раздетого мальчика, родной отец троих малышей Владимир Хромов и мать их отчима Александра Зулина.

- 21 января около 10 часов утра я направлялась на работу и, проходя мимо их дома, услышала крик ребенка. Крик переходил в визг. Я направилась к ограде, включила видеозапись и увидела мальчика, который стоял абсолютно раздетым и плакал. Он даже разговаривать со мной не мог, был уже зареван. Показал мне рукой, что за дверью кто-то находится, я постучала в окна и пошла к крыльцу. В этот момент вышагнула мама и забрала мальчика в дом, двери закрыла. Я показала видео медперсоналу местного ФАПа (фельдшерско-акушерский пункт, прим. ред.), и вызвали полицию, - рассказала Татьяна, автор видео, которое позже появилось в сети.

При этом женщина пояснила, что начала снимать видео, так как слышала, что раньше парочку из этого дома уже привлекали к уголовной ответственности, но они попытались от нее уклониться, поэтому, чтобы подтвердить свои слова насчет издевательства над ребенком, Татьяна и включила камеру.

«Младший был в коме»

Как пояснил родной отец деток Владимир Хромов, с их матерью по имени Юлия они до сих пор состоят в официальном браке, но сейчас он собирает документы для подачи на развод. Еще в то время, когда они с Юлией жили вместе, женщина начала общаться с Алексеем – тем самым отчимом.

- Я работал забойщиком, график был плавающим, ненормированным: уезжал в пять утра и возвращался очень поздно. Было видно, что отношение поменялось, она нашла через соцсети Алексея и общалась с ним. Когда это выяснилось, я предложил разойтись без ругани, и Юлия с детьми уехала к Алексею в другое село, - отметил мужчина.

А позже он узнал, что дети были избиты: у среднего – перелом переносицы, у младшего – черепно-мозговая травма, из-за которой он даже впал в кому. Как установил суд, отчим Алексей избил старшего и среднего детей пластиковой бутылкой. Младшего, со слов Владимира, покалечила сама мать – якобы ребенок сильно плакал и не хотел засыпать, в итоге она устала его укачивать на руках, швырнула на диван, а тот отскочил и ударился головой о батарею. После этого Владимир забрал детей к себе.

Многих интересует, как все-таки дети вновь оказались у матери, которая еще с прошлого года ограничена в родительских правах.

- С матерью Юлии, моей тещей, я состою в хороших отношениях. Она захотела увидеть внуков, я и привез, тем более дома был ремонт, попросил, чтобы дети побыли у нее 3-4 дня, через пару дней выяснилось, что она отдала их Юлии. Я обратился в органы опеки, чтобы изъять детей обратно, а там пояснили, что они не имеют права второй раз забирать детей, так как якобы их жизни ничего не угрожало, - подчеркнул Владимир.

«Он пил и не работал»

А вот мать сожителя Юлии Александра Зулина сначала и вовсе не хотела признавать, что её сын способен на издевательство над беззащитными детьми и утверждала, что при ней ни он, ни мать детей не избивали.

- У тебя ни дров, ни угля не было, детей в Барнаул забрали <…> Пил и не работал, поил детей водкой, - обратилась она в адрес родного отца детей Владимира.

Женщина пояснила, что Юлия и Алексей познакомилась на работе – они трудятся в одном фермерском хозяйстве. С её слов, Алексей пришел на помощь многодетной матери, когда её якобы бросил муж. А потом они переехали в дом его матери, сама женщина съехала к своей сестре. Кстати, соседи позднее рассказали, что Алексей якобы выгнал мать из дома.

Односельчане женщины рассказали, что Алексей и Юлия выпивали. Кроме того, мужчина ранее был судим за поджог сена.

Журналистам удалось поговорить и с матерью Юлии, которая проживает в селе Поперечное. По её словам, Юлю она воспитывала одна, никогда не била, откуда появилась эта жестокость – не знает.

- Она закончила 11 классов, поступила в Каменский техникум, через год учебы сошлась с Вовой и забеременела. Звонила мне, говорила, что все нормально. Потом они сошлись с Алексеем, тоже говорила, что все хорошо. О произошедшем (когда мальчика выгнали на мороз, прим. ред.) я узнала из новостей, дочка говорила, что это все неправда, и это не её детей показывают, - отметила она.

Что будет с детьми?

Сейчас дети находятся в Павловском детском доме. Со слов председателя комитета по образованию Шелаболихинского района родной отец сам написал заявление о том, чтобы детей на полгода поместили в это учреждение. Однако Владимир на программе, отвечая на вопрос одного из гостей студии, признался, что подписать данный документ его якобы попросили. Он хочет забрать детей из детдома и вовсю готовится к их возвращению в семью.

- До меня не могли дозвониться, так как я был на вахте. Суд лишил меня родительских прав. Для их возвращения поставлены условия: чтобы было жилье, спальные места, место для игр, официальная работа. Пока я на испытательном сроке, арендую дом с последующим выкупом в селе Озерки Тальменского района, - отметил Владимир.

К слову, эта история никого не оставила равнодушным. Волонтер Ева Штурма, когда узнала из новостей о случае с ребенком, поняла, что не может пройти мимо. По её словам, нашлась активиста Людмила, которая приехала к Владимиру и помогла ему устроиться на работу.

- Активисты создали группу поддержки, помогли ему снять дом на деньги, которые собрали неравнодушные. На эти деньги закуплены игрушки, одежда. Вообще Вова отказывается от денег, заметили у него такую черту. Я считаю, что он справится (с воспитанием детей, прим. ред.), - отметила волонтер Ева Штурма.

Напомним, мать детей и её сожителя арестовали на два месяца по обвинению в истязании и жестоком обращении с малолетними детьми. Кроме того, суд приговорил отчима к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима по факту побоев. В прошлом году мужчина ломал нос одному из мальчиков.

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