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Общество24 января 2022 11:17

Алтайский СК возбудил уголовное дело после того, как родители выгнали ребенка на мороз

Расследование продолжается
Герман Архаров
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
расследование продолжается

расследование продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае СК возбудил уголовное дело после того, как родители выгнали ребенка без одежды и обуви на мороз. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

– По данным следствия, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района родители 5-летнего мальчика, будучи недовольные поведением сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице, – отметили в ведомстве.

Ребенка, а также его двух его братьев изъяли из семьи. Правоохранители продолжают расследование. Кроме того, проводят проверку органов системы профилактики на предмет возможной халатности.

Ранее мы писали, что семья характеризуется как неблагополучная, пьющая. Родителей пытаются лишить прав на детей еще с августа 2021 года