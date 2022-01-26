Выставленному на мороз ребенку на Алтае ранее ломали нос бутылкой

Ранее в соцсетях появилось видео издевательств над пятилетним ребенком. Скриншот видео vk.com/barneos22

В Алтайском крае продолжается расследование уголовного дела по факту жестоких воспитательных методов семейки из села Селезнево Шелаболихинского района: отчим выставил пятилетнего пасынка на мороз за малейшую провинность. Как выяснил SHOT, год назад, тогда еще четырехлетнему малышу, мужчина ломал нос бутылкой.

- В отношении мамаши с Алтая и её сожителя год назад уже возбуждали уголовку за избиение детей. Отчим тогда сломал нос бутылкой тому же мальчику, который стоял голым на морозе. Сотрудники органов опеки в ходе рейда зашли в дом семьи и увидели на детях следы побоев. У среднего сына врачи диагностировали перелом носа, у младшего (тогда ему было около года) — гематомы мозга. Братья рассказали, что папа (отчим, прим. ред.) Лёша отлупил их бутылкой за плохое поведение. Юлия (мать детей, прим. ред.) и её возлюбленный уверяли, что дети врут, — мол, они просто подрались между собой, - пишет телеграм-канал.

Источник «Комсомолки» в следствии не смог подтвердить или опровергнуть данную информацию, однако расследование дела продолжается, и неизвестно, какие еще факты могут всплыть по итогу в этой жуткой истории.

Как рассказала «КП» глава Кипринского сельсовета Марина Солобаева, в прошлом году всех троих детей уже изымали из семьи. Причиной стало то, что младшенький, которому сейчас нет и двух лет, поступил в больницу с черепно-мозговой травмой. Возможно, тогда и имела место история с бутылкой.

- Детей передали родному отцу, который проживал в Каменском районе, но как они у матери оказались опять – непонятно, - отметила Марина Павловна.

Известно, что мать детей проживает с сожителем недавно. Соседи не вспоминают, чтобы они ссорились между собой. Оба работают в ООО «Кипринское»: он – механизатор, она – телятница.

- Вроде он не выпивает, просто, знаете, злой человек. Семья стоит у нас на учете, как находящиеся в социально-опасном положении. Мы регулярно их посещали, но в дом не всегда заходили – только когда они сами разрешали. Для меня было главным увидеть ребятишек, что с ними все хорошо. Фельдшер их тоже посещал. В этом году младший получил путевку в детский сад, он как раз должен был проходить медосмотр, - добавила глава сельсовета Селезнево.

Однако, как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Алтайского края, ведомственная проверка показала, что органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних не должным образом реагировали на положение детей в семье. В связи с этим следком возбудил еще одно уголовное дело.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Ход его расследования контролируется лично прокурором Шелаболихинского района Павлом Будянским и аппаратом прокуратуры региона. Проведение прокурорской проверки продолжается, - подчеркнули в региональном прокуратуре.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео издевательств над пятилетним ребенком: голого малыша выставили на улицу в 18-градусный мороз. Отчим решил так проучить мальчика за то, что тот испачкал стол. Под раздачу попадали и два других мальчика – 2015 и 2020 годов рождения.

Накануне мать и её сожителя задержали. Им вменяют «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних». Вскоре им будет избрана мера пресечения.

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