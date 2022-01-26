На Алтае арестовали выгнавших на мороз ребенка мать и её сожителя

По данным следствия, женщина проявляла бессердечность и жестокость по отношению к трем сыновьям Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае избрали меру пресечения матери и её сожителю, который выгнал пятилетнего ребенка голым на мороз в целях воспитания в селе Селезнево. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ближайшее время парочка проведет за решеткой.

- Прокуратурой Шелаболихинского района поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, которые в настоящее время обвиняются в истязаниях и жестоком обращении с малолетними детьми. В соответствии с позицией прокурора Шелаболихинским районным судом, обвиняемым, по результатам рассмотрения указанного ходатайства, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, - отметили в ведомстве.

Тем временем, в СУ СК РФ по Алтайскому краю рассказали новые подробности громкой истории. Как выяснилось, детей у матери и её возлюбленного пришлось в прямом смысле отбирать с боем: мать набросилась на участкового полиции и зубами прокусила ему кисть руки, а позднее, находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила еще и инспектора по делам несовершеннолетних.

Перед избранием меры пресечения гражданским супругам предъявили обвинение. По данным следствия, женщина проявляла бессердечность и жестокость по отношению к трем сыновьям 2015,2016 и 2020 годов рождения, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию. Малыши не были обеспечены необходимым питанием и одеждой, жили в антисанитарии. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем в их присутствии.

Паре уже предъявили обвинение Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- Мать истязала детей, а также не пресекала противоправных действий со стороны сожителя, который систематически наносил им побои и причинял иные насильственные действия, - добавили в управлении следкома.

В настоящее время в Каменском городском суде рассматривают дело о лишении матери родительских прав. Как ранее сообщала «Комсомолка», дело поступило в суд еще в августе прошлого года после того, как младший ребенок попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Напомним, следователи возбудили второе уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. Следователи предполагают, что они не приняли вовремя меры по изъятию детей из семьи.

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