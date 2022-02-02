На Алтае вынесли приговор выгнавшему на мороз ребенка отчиму

Сейчас мужчина находится в СИЗО Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор в отношении мужчины, который выгнал пятилетнего сына сожительницы голым на мороз. После ЧП дело получило общественный резонанс, выяснились новые подробности издевательств над мальчиком и его двумя братьями. Как сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина, по одному из дел, возбужденных на жестокого “воспитателя” еще в прошлом году, уже огласили вердикт.

- Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), - рассказала помощник прокурора.

В апреле 2021 года мужчина в воспитательных целях избил пластиковой бутылкой сыновей сожительницы пяти и шести лет. На телах детей было обнаружено больше 20 травм. При этом младшему ребенку был нанесен вред здоровью средней тяжести, а тому, что постарше - легкий. Как ранее сообщала “Комсомолка” со ссылкой на свои источники, в тот день мужчина наносил удары с такой силой, что сломал нос пятилетнему малышу. Детям после избиения потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали в стационар, а затем органы опеки изъяли их из семьи и передали на воспитание родному отцу.

- Однако в дальнейшем все трое малышей вернулись в семью матери и отчима, чему не была дана оценка органами системы профилактики, и привело к противоправным действиям в отношении детей. В январе 2022 года неравнодушные граждане обратили внимание на малолетнего ребенка, находящегося на морозе без верхней одежды, - добавила представитель ведомства.

По делу об избиении детей в прошлом году сын назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Сам осужденный сейчас находится в СИЗО, куда его доставили по решению суда после истории с голым малышом на морозе. В отношении отчима и матери детей сейчас расследуются новые уголовные дела.

- Если в новых уголовных делах найдут признаки виновности отчима, то дело направят в суд. В случае признания его вины, мужчину осудят по совокупности преступлений и пересмотрят срок, который он проведет в местах лишения свободы, - подчеркнула Мария Антошкина в разговоре с корреспондентом “Комсомолки”.

Напомним, мать ребятишек и её возлюбленного арестовали на два месяца. В зале суда они даже не признали свою вину - отчим, к примеру, заявил, что ему не за что извиняться, так как его в момент издевательства над детьми не было. Малышей уже изъяли из семьи, сейчас они находятся в безопасности: два старших ребенка - в больнице Шелаболихинского района, а младший, которому всего 1,3 года, обследуется в детской краевой больнице.

В Каменском городском суде в настоящий момент рассматривается иск о лишении близких родственников родительских прав и взыскании алиментов на них.

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