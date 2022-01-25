Пятилетку – голым на мороз, годовалого – избить: подробности издевательского «воспитания» в алтайской семье

Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в социальных сетях появилось видео издевательств над пятилетним мальчиком в алтайском селе Селезнево: родители выставили ребенка голым в 18-градусный мороз. Причиной столь сурового наказания стало то, что ребенок испачкал стол. Как выяснилось, малыш – не единственная жертва жестоких методов воспитания, помимо него в семье есть еще два ребенка, и им тоже порядком доставалось. «Комсомолка» публикует последние новости о ЧП.

Как рассказал «КП» источник, в семье воспитывалось трое детей 2015, 2016 и 2020 годов рождения. Ни в школу, ни в детский сад они не ходили. По большому счету «воспитанием» детей занимался 34-летний отчим, сожитель их 31-летней матери. К примеру, в день, когда пятилетний малыш оказался голым на морозе, он случайно испачкал стол, чем очень разозлил отчима...

Голого пятилетнего мальчика на улице заметила соседка. Скриншот видео vk.com/barneos22

При этом мать не особо сопротивлялась, когда мужчина проучал её сыновей. Более того, когда раздетого и босоногого мальчишку заметила на улице соседка, и в дом нагрянула полиция, мама честно призналась в избиении самого младшего – ребенку нет и двух лет. Судя по фото в соцсетях, на лице грудничка были большие синяки, а поводом для избиения стало то, что он мешал матери отдыхать.

Мать и её сожителя задержали Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В момент прибытия полицейских оба родителя были пьяными. Но страшно другое – мать уже была ограничена в родительских правах, но это её особо не пугало - она продолжала и сама побивать малышей, и позволяла это своему возлюбленному.

- Мы давно знаем эту семью, документы на лишение родительских прав находятся в Каменском городском суде с августа прошлого года из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Сейчас всех деток изъяли из семьи, они находятся в Шелаболихинской ЦРБ, вчера возили их на медицинскую экспертизу, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Матери грозит полное лишение родительских прав, будет решаться вопрос об определении детей в специальное учреждение, - пояснил в разговоре с «Комсомолкой» заместитель главы администрации Шелаболихинского района Алексей Васильев.

Что касается родного отца ребятишек, то возможность передачи ему ребятишек рассматривалась, но, по словам Васильева, для того, чтобы он смог забрать детей, нужно соблюсти много факторов. Пока ситуацию осложняет то, что он живет один. Кстати, ранее дети уже переезжали к отцу, но мать забрала их, когда мужчина начал в доме ремонт.

Мать и её сожителя уже задержали. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних».

- Семья состоит на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, - подчеркнули в региональном управлении следкома.

Напомним, ранее по поручению председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Также проверку начала прокуратура Алтайского края. Ведомствам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку работе органов системы профилактики.

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