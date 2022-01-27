«Просить прощения не собираюсь»: на Алтае выгнавшие на мороз ребенка родители не признают своей вины

И мать детей, и ее сожителя поместили в СИЗО на ближайшие два месяца Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Накануне в Алтайском крае избрали меру пресечения жительнице села Селезнево и её сожителю, которые выгнали голым на мороз пятилетнего малыша. Мужчина приходится отчимом троим детям своей гражданкой супруги. При этом он регулярно занимался их «воспитанием», проявляя жестокость – малыши и до этого ужасного случая попадали с побоями в больницу. Правда, раскаиваться родители не спешат…

Как рассказал источник «КП», ни мужчина, ни женщина в зале суда во время избрания меры пресечения не признали свою вину. Мать, по всей видимости, совсем не рада такому вниманию к своей персоне – опустила кепи чуть ли не на глаза, чтобы не было видно лица.

- Я свою вину не признаю. И по мере пресечения… можно помягче, - заявила обвиняемая в суде.

И мать детей, и ее сожителя поместили в СИЗО на ближайшие два месяца Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Более холодно держался мужчина, в глазах – ни капли сожаления. Когда его спросили, не хочет ли он попросить прощения у ребятишек, тот ответил: «Ни у кого я просить [прощения, прим. ред.] не собираюсь». А на вопрос о том, не жалко ли было детей, он уверенно сказал, что его там и вовсе не было.

И мать детей, и ее сожителя поместили в СИЗО на ближайшие два месяца. Им предъявили обвинение сразу по нескольким статьям – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», «Причинение физических или психических страданий…», «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее «Комсомолка» писала, что женщина покусала участкового и инспектора по делам несовершеннолетних.

Об издевательствах над детьми стало известно 21 января. Тогда средний ребенок, которому чуть больше пяти лет, испачкал стол, и названный папаша решил проучить пасынка. Раздетого, босоногого мальчишку мужчина выставил на мороз. В тот день на улице было -18 градусов. Благо, что мимо проходила местная жительница, которая услышала плач мальчика и обратилась в полицию. Тогда дело закрутилось и детей, наконец-то, изъяли из семьи.

Самому младшему сыну в семье всего 1,3 года. В прошлом году на мать уже возбуждали дело после того, как он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Как пояснили потом горе-родители, средний ребенок (ему на тот момент было 4 года, прим. ред.) и младшенький «поругались» между собой. Как итог, у грудничка – гематомы, у четырехлетки – сломанный нос. Позднее СМИ сообщили, что нос ребенку сломал отчим бутылкой, а после внимания правоохранителей они с возлюбленной решили выставить все, как обычную детскую драку.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии. Младшего было решено перевести в краевую больницу, чтобы провести все необходимые исследования и удостовериться в его благополучии.

- Со слов главного врача больницы состояние детей удовлетворительное, проводится наблюдение. Обратилась в Министерство здравоохранения Алтайского края о возможности госпитализации в краевую больницу маленького ребенка для проведения обследования. Сегодня ребенок перевезен в больницу Барнаула, - отметила Казанцева.

Кстати, ранее следком возбудил второе уголовное дело по факту халатности на должностных лиц из органов системы профилактики. По предварительным данным, они не предприняли вовремя необходимые меры, чтобы изъять детей из семьи.

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