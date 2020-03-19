Добровольная изоляция: на Алтае закрывают границы и отменяют рейсы

Пока в Алтайском крае нет ни одного зарегистрированного случая коронавируса, если повезет, так будет и дальше. Тем более, что меры принимаются самые серьезные – границы закрываются, рейсы и массовые мероприятия отменяются, а школьников отправили на каникулы.

- Никто не отменял законов распространения болезни во время эпидемии, - говорит главный инфекционист Алтайского края Ирина Переладова. – Мы готовы к любым сценариям развития ситуации.

Досрочные каникулы

Пожалуй, рады этой ситуации только дети – сначала их раньше времени (с 20 марта) отправили на каникулы, потом продлили их, а после отдыха переведут на дистанционное обучение. От таких новостей школьники просто счастливы. И только для старшеклассников потеря времени перед основными экзаменами может оказаться судьбоносной.

Но срок каникул носит характер рекомендации – каждая школа вправе самостоятельно принять решение о сроках. Каникулы продлятся до 1 апреля, а потом, школы переходят на дистанционное обучение до 12 апреля.

- Будем смотреть по ситуации, - говорит региональный министр образования Максим Костенко. - Дистанционное обучение не должно вызвать сложностей, главное, чтобы был обеспечен устойчивый интернет.

Кстати, Ростелеком повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения. Также абоненты получат бесплатный доступ к коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательному контенту для детей.

Особый режим работы

Пока только единичные предприятия переводят своих сотрудников на удаленку – в основном это компьютерщики, для которых локация не играет принципиальной роли. Учреждения, которым не обойтись без личного присутствия, переходят на особый режим работы - например, налоговая.

- Режим обслуживания налогоплательщиков остается прежний, однако для сотрудников введены повышенные требования защиты - ношение масок, проветривание и влажная уборка помещений. В случае повышения температуры - отстранение от нахождения на рабочем месте, - пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Алтайскому краю Татьяна Малютина.

Жителей просят также воздержаться от походов в налоговую – большинство услуг можно получить удаленно.

Режим повышенной готовности

Вся региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находится в режиме повышенной готовности. Тем, кто только вернулся из-за рубежа, нужно сообщить об этом на горячую линию: 8-800-555-4943.

Специалисты помогут оценить риски заражения, а, возможно, и отправить на добровольный карантин на две недели. В этом случае будет оформлен больничный лист. Кстати, всем жителям необходимо при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому. Самостоятельно идти в больницу не нужно!

Границы на замок

В Республике Алтай закрыли российско-монгольскую границу до 1 мая. Въезд в Россию ограничен для иностранных граждан. Эта мера коснется и пункта пропуска «Ташанта». До 31 марта приостановлен пропуск иностранцев, которые следуют из России в Монголию, за исключением водителей грузового транспорта с топливом.

Есть несколько исключений - для дипломатов и членов их семей, официальных делегаций, водителей грузовых машин международного сообщения. Также пересечь границу могут россияне, которые возвращаются на родину. Возможно пересечение границы людям, которые едут на похороны близких родственников. В этом случае должны быть документы, подтверждающие факт кончины родственника.

Тем временем, приостановлено курсирование прямых пассажирских поездов Россия-Казахстан до особых указаний. А в барнаульском аэропорту имени Германа Титова дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые меряют температуру прибывших из вирусоопасных регионов.

- В случае следования в аэропорт пассажира с плохим самочувствием, отработана специальная технология работы. Имеется оборудованный изолятор, где дежурный фельдшер проводит подробный осмотр и опрос, заполняют необходимую документацию и, если есть необходимость, вызывают машину скорой медицинской помощи, которая и госпитализирует пассажира в стационар, - сообщают на «Авиапредприятии «Алтай».

По словам главного инфекциониста края Ирины Переладовой, самое главное в этой ситуации не поддаваться панике и проявлять сознательность.

- Я верю, что мы справимся с этой ситуацией. Люди звонят на горячую линию, обращаются к врачам при первых симптомах ОРВИ. Личная ответственность - лучшее средство зашиты, - считает специалист.

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