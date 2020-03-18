На Алтае первый частник распустил своих сотрудников на удалёнку

Несмотря на то, что в Алтайском крае нет больных коронавирусом, почти все предприятия вводят у себя меры профилактики. И уже даже появился первый частник, который от греха подальше решил распустить своих офисных сотрудников на удалёнку.

- Все наши сотрудники (16 человек) перешли на удалёнку 18 марта. Мы начали это продумывать с сибирскими коллегами еще на выходных. Не то, чтобы им запрещается приходить в офис, пока это просто свободное посещение. Если кто-то совсем не может работать из дома из-за детей или по другим причинам, они вправе поступать, как считают нужным, - поясняет директор бренд-консалтинг компании «Два слова» Данил Снитко.

Диджитал (цифровой, современной) организации не так сложно организовать такой процесс, ведь все сотрудники «варятся» в интернет-информационном потоке. Брендинговый «котел» может кипеть и вдали от общей столовой, работникам не нужно искать старые проекты в архиве, а конференции можно проводить по видеосвязи.

- Мы перевезем оборудование – компьютеры и ноутбуки, на которых идет вся работа, а средства связи у нас есть. Пока мы объявляем «карантин» на две недели, а дальше будем действовать по ситуации, - рассказывает Данил Снитко.

Директор «Двух слов» признает, что это отчасти усложнит плодотворное взаимодействие, но заверяет, что результаты не ухудшатся, а проекты не задержатся ни на день. Снитко относится к ситуации спокойно и даже с юмором: специально к новому режиму он собственноручно переделал общую фотографию сотрудников, подрисовав им медицинские маски, так родился локальный мем.

Организация уже проверила, все ли смогут справиться с обязанностями, затестила общий чат и оформила подписку на удобный платный сервис.

- У нас есть платный корпоративный видеочат Google meet, это удобнее, чем популярный Skype. Нужные файлы мы тоже будем оставлять в «облаке» (онлайн хранилище данных) Dropbox, а чатиться в Slack - все электронное, - объяснил Данил Снитко.

По словам директора компании, даже клиенты не видят проблемы в новом режиме работы. Люди с пониманием относятся к тому, что «двасловцы» не приедут на личную встречу и соглашаются на онлайн-конференцию. Правда, и бонусов, кроме уважения, пока получить не удалось.

- Мы не исключаем, что из-за вируса и экономического спада региональные брендинговые агентства могут заполучить больше клиентов. Ведь мы, по сути, делаем ту же работу, но дешевле, цены у нас ниже, чем в Москве, - рассказывает Снитко.

Приятной особенностью станет также то, что сотрудники не потеряют в деньгах, им не снизят ставку и оставят зарплату на том же уровне, что и была до этого.

- Наш полезный пример даже оказался заразительным для других. Мы первые в Барнауле решили так сделать. Я уже рассказал об этом в общем чате в телеграме для вэб-разработчиков и дизайнеров о нашей инициативе. Они тоже готовы уйти на удалёнку из соображений безопасности, - делится Данил Снитко.

Брендиговый бизнесмен также отмечает, что никто в компании не паникует из-за коронавируса. У работников есть дети, которые учатся в школе или ходят в детский сад.

Тем временем многие digital-сотрудники находят плюсы в сложившейся ситуации. Своим мнением с подписчиками в «Инстаграме» поделился барнаульский SMM-менеджер:

- Вирусы, пандемия, скачки валют, закрытые границы – все это никуда не денется, а кушать надо! Так мир уходит в онлайн, что увеличивает востребованность нас, как специалистов. Значит, работа таргетолога будет больше цениться. То же можно сказать и о музыкантах, художниках и других людей творческих профессий. Они могут зарабатывать на онлайн-курсах, а я – их продвигать. Так что желаю всем успокоиться и не впадать в панику, беря ситуацию в свои руки, - высказался в соцсетях алтайский SMM-щик Толеген Ныгыметжанов.

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