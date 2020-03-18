Алтайский край перешел в режим повышенной готовности из-за коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T11:04:12+03:00

Об этом сообщил Виктор Томенко на коллегии краевого минздрава

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В Алтайском крае максимально готовы к борьбе со смертельной инфекцией. Губернатор края Виктор Томенко подписал документ о переводе региональной системы предупреждения чрезвычайной ситуации в режим повышенной готовности. По словам главы региона, оперативная обстановка меняется каждый час.

«С утра я задержался, потому что надо было дать распоряжение по поводу перевода нашей системы ЧС в режим повышенной готовности», - объяснился Виктор Томенко на коллегии краевого минздрава.

Также он сообщил, что такие документы, скорее всего, будут подписаны по всем регионам РФ.

К слову, во вторник, 17 марта, в краевом Минздраве заверили, что в регионе не зафиксировали случаи заболевания коронавирусом. Тем не менее, крупные массовые мероприятия, в том числе спортивные, отменили. Культурные мероприятия (театры, музеи) пока будут проходить в соответствии с афишами, но при строгом санитарном контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU