«Помогите сдать билеты»: с чем обращаются на алтайскую «горячую линию» по коронавирусу

В Алтайском крае открыта «горячая линия» для тех, кто вернулся из зараженных коронавирусом стран. Организовал ее региональный Роспотребнадзор. Корреспондент «Комсомолки» решил узнать, кто звонит на «горячую линию», с какими вопросами и просьбами.

- В основном, все вопросы связаны с туристическими поездками. Люди спрашивают, как отказаться от туров, сдать билеты, как вернуть деньги за путевки. Паники нет, но количество звонков заметно увеличилось за последние два дня, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела юробеспечения алтайского Роспотребнадзора Татьяна Платкова.

Также «горячая линия» помогает вести статистику заболевших и людей-контактеров с «подозреваемыми» больными. За последние дни записано несколько десятков людей, кто беспокоится о своем здоровье и готов пройти медобследование.

- Если есть какие-либо симптомы, с людьми проводится ежедневная работа, - отмечает Татьяна Платкова.

Подозрительных – на карантин

Жители и гости края, возвращающиеся из Китая и других «зараженных» стран, сразу же проходят обследование, сдают анализы, наблюдаются в инфекционных отделениях по месту жительства. Если есть симптомы даже банальной простуды, то людей на две недели отправляют на карантин, а на 10-й день они повторно проверяются.

На вопрос о том, есть ли в регионе медицинские пункты для содержания больных с подозрением на коронавирусом, нам ответили так:

- Открытых пунктов сейчас у нас сейчас нет. Потому что нет и прибывших зараженных. Все приезжие наблюдаются по месту жительства. Мы сразу же изолируем человека, если у него будет подозрение на коронавирус, - рассказывает начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны алтайского Роспотребназдора Ольга Егорова.

По ее словам, врачи проверяют всех приезжих в регион из опасных стран. Если у них появляется катаральная симптоматика (температура, кашель, красное горло, насморк и т.д.), они считаются подозрительными и их исследуют лабораторно, ставя диагноз. После этого уже определяется, как поступать с каждым человеком.

В ведомстве уточняют, что если вдруг в крае объявится первый зараженный, сразу же будет создан инфекционный госпиталь, в который начнут отправлять всех подозрительных больных.

Хитрых не пропустят

В Роспотребнадзоре отмечают, что даже самых отчаянных и смелых, кто решит каким-то образом схитрить, прилететь через другую страну, все равно обнаружат.

- У нас в крае запущены рейсы из Тайланда и Вьетнама, и они тоже контролируются. Ровно как и автомобильные пункты пропуска. Там установлен санитарный контроль. То есть к нам больные не приедут на автобусе даже из Казахстана или Монголии, - рассказала Ольга Егорова.

По мировым стандартам

Существуют теории, что инкубационный период коронавируса дольше двух недель, как же бороться с ним, если это действительно так?

- Две недели люди наблюдаются наверняка. Бесконечно за ними следить, конечно, не будут. Мы работаем по официальным данным КНР, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, где прописан именно такой порядок, поэтому пока действуем так, - разъясняет Ольга Егорова.

На всякий случай

Несмотря на все введенные меры предосторожности, по всей России, в том числе и в Алтайском крае, отменяют некоторые массовые мероприятия. Так, 11 марта стало известно, что праздничный концерт, посвящённый 6-летию Крымской весны, отменён.

- Это связано с профилактикой распространения короновируса. В Алтайском крае это сопряжено ещё и с превышением эпидпорога по ОРВИ. В регионе заболеваемость превышает его на 23,0%, хотя уровень и пошел на спад, - отмечают в пресс-службе правительства региона.

Однако есть и другие цифры, например, на официальном сайте алтайского Роспотребнадзора сообщается о превышении порога лишь на 10,4%, но эти сведения появились 10 марта.

Запишите телефончик

Номер телефона «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27. В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 24-32-51.

Номер телефона той же линии, но ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»: 8 (3852) 50-30-47, 8 (3852) 50-30-49. В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 50-30-43.

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