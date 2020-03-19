Сергей Шубенков высказался об ажиотаже вокруг туалетной бумаги

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков довольно жестко высказался о людях, скупающих туалетную бумагу во время пандемии коронавируса.

По всему миру вводятся ограничительные мероприятия, отменяются чемпионаты мира и Европы, регулярные чемпионы внутри стран, традиционные ежегодные турниры и т.д. Спортсмены, проводящие сборы заграницей экстренно возвращаются на свою родину, боясь застрять на чужбине. В это же время у российских легкоатлетов, тренирующихся в Краснодарском крае всё отлично. Никакой паники нет. А к тому, что происходит за пределами страны, они относятся с юмором и некоторой долей иронии.

Сергей Шубенков, к примеру, в своем интервью sport-express.ru жестко высказался по поводу ажиотажа вокруг туалетной бумаги.

– Я реально не понимаю: зачем народ это делает? В смысле — панически скупает ее. Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хочет соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами. Это хотя бы можно понять: продукты долго хранятся. Но рационального объяснения истерии вокруг туалетной бумаги не вижу. Что здесь не так? – задается вопросом спортсмен. – Почему это продолжается до сих пор? Ведь симптомов диареи у коронавируса нет. Люди, включайте бошки. Это, кстати, к вопросу о конспирологических теориях. Посмотрите на человечество. Сейчас 2020-й год, но, если людей взять вместе — получается какая-то испуганная амеба. Какая тут высокая организация?

sergey.shubenkov Заехали на сборы . Training camp, here we go #justdoit #redbullrussia #юностьадлер

При этом легкоатлет убежден, что в плане ограничительных мероприятий лучше перестраховаться, чем потом хвататься за голову и соображать, как исправить ситуацию. Однако в это же время не совсем понятна ситуация, когда, казалось бы, все спокойно, а обстановку накаляют.

- Перебдеть — это хорошо. Но до абсурда доводить тоже не надо. Вот в моем городе заболеваний пока нет. Однако зачем-то вузы уже закрыли до конца месяца. Если сейчас всех дома оставят, кому работать? Как это повлияет на нас? – негодует Шубенков.

Кстати, зимний сезон барнаульский легкоатлет по традиции пропустил. Как и прежде, ставка делается на лето, однако по последней информации, его старт могут отложить. Так первые три этапа престижных соревнований «Бриллиантовая лига» уже перенесли. К тому же россиянам пока запретили выезжать в другие страны. Так что проведение турнира пока под вопросом.

Напомним, из-за ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса досрочно завершился сезон у барнаульского конькобежца Виктора Муштакова, были приостановлены турниры у хоккейного клуба «Динамо-Алтай» и баскетбольного «АлтайБаскета». Помимо этого алтайские спортсмены не смогут принять участие в первенстве России по биатлону среди юниоров, в чемпионате страны по греко-римской борьбе, в Кубке мира по плаванию среди спортсменов с ПОДА в Бразилии, в Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА и т.д. Также министерство спорта Алтайского края издало приказ, согласно которому до особого распоряжения отменяются все мероприятия, включенные в Единый краевой календарный план на 2020 год.

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