Известного барнаульского врача-травматолога посадили на карантин после турпоездки

Пациенты известного в Барнауле травматолога Александра Чанцева в печали. Многие сдали анализы, приготовились к операции. И на тебе: доктор 14 дней должен находиться в самоизоляции после туристической поездке в Барселону.

Сам Александр Чанцев, находящийся на домашнем карантине, поделился с «Комсомолкой» испанскими впечатлениями.

Три счастливых дня

- Мы с женой давно мечтали об этой поездке в Барселону, планировали, билеты купили заранее. Когда началась катавасия с коронавирусом, появились сомнения: лететь или нет, - рассказывает барнаулец. - Я был больше за то, чтобы не лететь. Но мониторил ситуацию, пострадавших были единицы. Решили в итоге, что спокойно съездим, и все будет хорошо.

По словам туриста, поначалу все действительно было великолепно: красивый город, сангрия рекой, вкусные закуски, музыка, яркие базары.

- В первые три дня мы чувствовали себя отлично, - рассказывает доктор, - а потом начались ограничения. На третий день приехали в знаменитый храм Святого Семейства (Саграда- Фамилия) по проекту Антонио Гауди, который продолжает строиться на средства прихожан. Огромный храм с библейскими сюжетами, необычной архитектурой. Захотелось зайти внутрь, но оказалось посещение Храма закрыто. Это была первая неприятная весточка.

Безмолвие

Вечером, когда Чанцевы пришли на винодельню, пришло сообщение о перекрытии границ с Россией.

- Речь шла о 16 марта. Как раз на это число у нас были билеты, - рассказывает Александр. -Возникла паника: на чем вылетать. Стали созваниваться с линией авиакомпании, она перегружена. Мы перенервничали, рванули в аэропорт, чтобы там выяснить ситуацию. В итоге купили себе билет на 15-е марта.

Купив билеты, Чанцевы решили вернуться к культурной программе, но не тут-то было.

- На улицах стало мрачно и неуютно, как в страшном фильме, - рассказывает барнаульский турист. - Ветер гуляет, какие-то клочки несет. Заходим в магазин, примерочные там закрыты, так как это тесное пространство, в транспорте водитель отгорожен, в метро просто так жетончик не купишь.

Испанские улицы во время карантина

Утром семейная пара зашла в кафе, чтобы выпить кофе, и тут ждал сюрприз.

- Заказываем кофе, булочку, хотим присесть - нет, нет, говорят нам с испугом, берите с собой, находиться в кафе нельзя, - вспоминает доктор Чанцев. – Мы вышли, а сесть негде. Знаменитый бульвар, где стояли до этого столики, зонтики, шатры - безмолвствует. Сели на лавочку обычную и пили кофе с бутербродами как два неприкаянных бомжика.

Одинокий музыкант

После такого сиротского завтрака, семейная пара решила прогуляться в парк Гуэль.

- Идем, видим закрыто все, жалюзи затянуты, - рассказывает Александр. - Доходим до парка, он закрыт, в итоге через красивый забор на него посмотрели.

Когда семейная пара решила пройти по туристическому бульвару, их встретили полицейские.

-Узнав, что мы русские туристы, набрали в телефоне «перевод» и показали запрет: «Пользоваться улицами общего пользования с этого дня запрещено, на улице нельзя гулять, - рассказывает собеседник. - Вернулись в отель, потом все же решили выйти на улицу, которая еще день назад была людным испанским « Арбатом». Она была пустая. Единственный человек вышел, он играл на рояле….

По словам барнаульского путешественника, во время прогулки к ним то и дело подходили полицейские, напоминая о том, что лучше сидеть в отеле.

- Пришлось вернуться, - вздыхает Чанцев. - Подходим к отелю, видим сцену. Останавливается такси, появляется группа туристов с чемоданами. Так стало жаль этих бедолаг! У нас хоть три дня были, а они зачем приехали? Сидеть в отеле, смотреть в окно?

Карантин

- После прилета в Москву, появилась бригада противочумных работников с тепловизором, - рассказывает Чанцев. - Зашли, померили температуру у всех в салоне. Оказалось, что у одного парня температура 37. Его оставили, вызвали врача, остальных выпустили в зону досмотра.

Проверка людей в самолете

В Барнауле Чанцевы подписали документы о самоизоляции на 14 дней.

- На эти дни нам с женой оформят больничный, - говорит врач. - Можно было бы оформить это как отпуск также. Ребенок пока у бабушки. Так- то у нас домашних дел полно, в этом плане мы не печалимся. Дело в другом. Перед пациентами неудобно. У меня же операции расписаны на два месяца вперед. Люди сдали анализы, приготовились - придется переносить … это самый неприятный момент во всей этой ситуации.