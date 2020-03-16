Казахстан не пускает к себе по российскому паспорту из-за коронавируса

С 16 марта Казахстан ввел ограничение пропуска для граждан России. Теперь проехать в республику можно только по загранпаспорту. Для многих жителей Алтайского края это весьма актуально, так как регион граничит с Казахстаном.

- Чтобы не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции, Казахстан не будет пропускать на свою территорию российских граждан, следующих по внутренним паспортам (российским - прим. авт.) и свидетельствам о рождении детей, не достигших возраста 14 лет, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Изменения пропускного режима не коснутся тех граждан России, кто уже находится в дружественной республике. То есть, если вы приезжали в гости, к родственникам или на отдых, депортировать вас никто не планирует.

Если вы планируете отправиться на отдых в теплые страны через Казахстан, переживать не стоит:

- Режим пересечения российско-казахстанской границы для россиян по заграничным паспортам останется прежним, - сообщили в пограничной службе КНБ Республики Казахстан.

Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю рекомендует с пониманием отнестись к принимаемым мерам, так как они помогут в борьбе с пандемией коронавируса.

Тем временем, чтобы не допустить заражения, в Алтайском крае принимаются все необходимые меры – усилены автомобильные пути контроля, миграционная служба проверяет всех прибывших из неблагоприятных стран.

- Бояться не нужно. Даже если у нас появится коронавирус, Алтайский край готов к этому. Это не новая болезнь, а лишь ее новый штамм. У нас есть краевой инфекционный госпиталь, где заготовлено все необходимое оборудование для экстренной госпитализации больных коронавирусом людей, - рассказывает главный инфекционист Алтайского края Ирина Переладова. - Все медицинские работники проинструктированы как действовать, в случае появления в крае первого зараженного коронавирусной инфекцией.

Главный инфекционист подчеркивает, что количество смертей от коронавируса с каждым днем снижается. Очаг возникновения – Китай пережил пик распространения вируса, и сейчас перекрывает границы для того, чтобы не впускать на свою территорию новых зараженных.

Кстати

В целях профилактики коронавируса алтайский Роспотребнадзор советует:

- Воздержаться от посещения общественных мест

- Использовать одноразовую медицинскую маску (менять ее нужно каждые 2-3 часа)

- Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

- Мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы

- Дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

- Ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

- Пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Запишите телефончик

Если у вас есть вопросы по поводу коронавирусной инфекции, два вас работают горячие линии.

Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27 (понедельник-четверг – с 8.30 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.45, перерыв на обед – с 12.45 до 13.15). В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 24-32-51 с 9.00 до 15.00.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»: 8 (3852) 50-30-47, 8 (3852) 50-30-49 (понедельник-четверг – с 8.00 до 17.30, перерыв на обед – с 12.45 до 13.33). В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 50-30-43 с 8.00 до 20.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле из-за коронавируса отменили городской праздник «Крымская весна»

11 марта Всемирная организация здравоохранения обновила статус коронавируса. Теперь он считается пандемией – болезнью мирового масштаба (подробнее)

«Помогите сдать билеты»: с чем обращаются на алтайскую «горячую линию» по коронавирусу

В Алтайском крае открыта «горячая линия» для тех, кто вернулся из зараженных коронавирусом стран. Организовал ее региональный Роспотребнадзор (подробнее)