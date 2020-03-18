«Один дома»: алтайские школьники после каникул перейдут на дистанционное обучение

Весенние каникулы у школьников в Алтайском крае продлятся до 1 апреля, а затем ученики будут получать образование дистанционно. Об этом в ходе прямого эфира в инстаграме рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко. Не знаю, как для взрослых, а для школьников это радостная новость, ведь провести почти месяц одному дома – удовольствие редкое. Такой режим, конечно, связан с коронавирусом, но, по словам министра, нагнетать не стоит – это обычные меры профилактики.

- Все школы Алтайского края должны уйти на каникулы 20 марта, а выйти - 1 апреля. Далее, согласно рекомендациям Минпросвещения РФ, до 12 апреля в школах занятий проходить не будет. Но будет дистанционное обучение. Весь комплекс профилактических мер подготовлен, мы будет реализовывать его поэтапно. С завтрашнего дня мы начинаем серию вебинаров для всех учителей-предметников, - отметил Костенко.

До конца недели в муниципалитеты разошлют методические письма с рекомендациями для классных руководителей, директоров, учителей, учеников и их родителей. А 25 марта в крае пройдет общий селектор, на котором подробно разберут все аспекты дистанционного обучения.

Кроме того, не факт, что каникулы закончатся 1 апреля. Вопрос о продлении отдыха будет обсуждаться в краевом оперативном штабе по коронавирусу под председательством губернатора Виктора Томенко.

Также, по словам Максима Костенко, минобрнауки запрещает все массовые мероприятия, даже в период каникул. Это же касается олимпиад и Всероссийский проверочных работ, единый график которых на март и апрель отменяется. В будущем, руководство школы вправе назначить новую дату проведения проверки, но не ранее 15 апреля.

Помимо этого, в школах необходимо обеспечить ежедневные генеральные уборки, протирку дезинфицирующими средствами и даже применение бактерицидных ламп и других технологий. На особый контроль министр поручил взять кухни и столовые.

Как добавил Костенко, жителям края категорически не рекомендуется выезжать за пределы региона. Если же ребенок, будь то школьник, детсадовец или студент, вернулся из заграницы, то его стоит отправить на обследование в медицинское учреждение.

- Необходимо обеспечить режим самоизоляции для людей, которые прибыли из стран, где коронавирус объявлен эпидемией. Это Юго-Восточная Азия и Европа. Кроме того, 14 дней нельзя допускать к занятиям таких детей и детей, учителей и других сотрудников учебных заведений, - подчеркнул алтайский министр.

Напомним, с 18 марта в Алтайском крае вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Приказ сегодня подпишет губернатор региона Виктор Томенко.

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