Обманутый город. Как жители Ярового пострадали от ресурсовиков и управленцев

Власти Алтайского края рассказали о ситуации в городе Яровое, где с 22 ноября действует режим ЧС из-за перебоев с отоплением. По данным краевой администрации, запасов угля в городе хватит только до 13 декабря. Однако сейчас уже идет разгрузка еще 22 вагонов с топливом.

Отключения за отключениями

В день в Яровом расходуют 395 тонн «черного топлива». Запасы на 30 ноября составляют 5280 тонн угля - это чуть меньше нормативного. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении городу 40 млн рублей из краевого бюджета на приобретение топлива.

Режим ЧС ввели после неоднократных частичных остановок работы ТЭЦ. Сначала 25 октября отказал единственный рабочий на тот момент котлоагрегат. Еще два котла тоже были нерабочими: один капитально ремонтировали, а другой отключился днем ранее из-за порыва пароперегревателя.

На тот момент на улице стояла теплая погода, и в домах было не очень холодно. Тепло подали 27 октября. А вот следующая поломка оказалась намного полее ощутимой: 11 ноября снова отказал один из котлов. Работающим остался только один, температура в домах упала ниже нормативной, ведь за окном был «минус».

На тот момент проблемой уже занимались следователи из СУ СКР по Алтайскому краю и краевые власти. 13 ноября тепло вернули, но на восстановление температуры в домах понадобилась еще пара дней. А затем ТЭЦ снова стала сбоить.

«Непопулярный» шаг и обманутый город

В итоге после проверок власти Алтайского края решились на «непопулярный» по словам губернатора шаг: введение режима чрезвычайной ситуации. Это позволило в экстренном порядке максимально быстро решить проблему.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС правительства Алтайского края пришла к выводу, что нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны «Яровской топливно-энергетической компании» по обеспечению углем городской ТЭЦ и сложившейся на ней аварийной ситуации в результате нарушения технологического процесса.

Фактически власти города сознались в том, что эксплуатирующая ТЭЦ организация обманула всех, заявив, что запасы угля есть, хотя на самом деле их не было. Собственник ТЭЦ «ТПК-Ресурс» заверял, что смена эксплуатирующей организации (с МУП «ЯТЭК» на подконтрольное «ТПК-Ресурс» ООО «ЯТЭК») не создаст проблем. В компании обещали, что будут обеспечены бесперебойные поставки угля, нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме. Но этих действия привели к ЧС.

С 22 ноября ТЭЦ начал эксплуатировать МУП «ЯТЭК». К 24 ноября температура в квартирах жителей и в социальных учреждениях Ярового стала соответствовать норме — в среднем в помещениях стало +24 градуса. Власти края стали закупать уголь, чтобы создать нормативный запас (6 тонн) и налаживать поставки в текущем режиме для того, чтобы обеспечить стабильную работу станции.

Также стало известно, что МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» автоматически пересчитает плату за горячую воду и тепло жителям города. Однако компенсировать расходы за использование нагревательных приборов в отсутствие тепла яровчанам не будут.

Режим ЧС пока снимать не планируют. На станции продолжает работать только один котел. Резерва на комплексе нет, два других котла работают попеременно, и, как заметил замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов, требуют серьезного ремонта. Министр промышленности и энергетики региона Александр Климин заявил, что надо постоянно контролировать ситуацию, помогать предприятию и предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение города.

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