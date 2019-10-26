На ТЭЦ в Яровом продолжаются ремонтные работы

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-26T10:02:32+03:00

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Глава города Яровое Виталий Самобочий доложил главе региона об оперативной обстановке на ТЭЦ. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

Так на котлах работы ведутся круглосуточно, параллельно. В ремонте задействованы 30 специалистов и семь подсобных рабочих. Вечером 25 октября на котле №9 специалисты закончили работы на пароперегревателе и производили гидроиспытания. Сейчас работы продолжаются на другом участке.

Известно, что на котле №9 восстановили 10 из 12 слоев брони. Уже сегодня, 26 октября, к 18 часам планируют закончить ремонт этого котла и начать его растопку.

- Котел №7 остыл, в результате осмотра выявлено, что произошло разрушение экрана и обмуровки, повреждено около семи труб. Приступили к ремонту, планируемое время окончания работ - 18 часов 27 октября. На котле №7 установлены леса и настил, проведена подготовка, начаты работы по обмуровыванию экрана. Работы выполняются в соответствии с графиком, - также добавил Виталий Самобочий.

По словам главы города Яровое, температура воздуха в домах находится под постоянным контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU