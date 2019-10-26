Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу
После ремонта запустили один из котлов на ТЭЦ в городе Яровом, сообщил глава города Виталий Самобочий.
Сегодня, 26 октября, в 20 часов началась растопка котла. Его запуск из-за технических сложностей отложили на 2 часа (планировали закончить ремонт к 18-00).
- Для того, чтобы пустить теплоноситель в сеть, необходимо набрать давление пара не менее 40 атмосфер. Для этого потребуется ориентировочно полтора-два часа, затем будем запускать теплоноситель в сеть. Планируем к утру подать тепло в дома и объекты соцкультбыта, - рассказал Виталий Самобочий.
Также глава города Яровое отметил, что сроки окончания ремонта второго котла остаются прежними. Его должны отремонтировать 27 октября до 18 часов. В связи с этим специалисты надеются, что уже завтра вечером будет котел в резерве и рабочий котел.
-Уже к обеду 27 октября температура во всем городе будет соответствовать нормативной, - подытожил глава города.
ИСТОЧНИК KP.RU