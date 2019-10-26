Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-26T17:18:19+03:00

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После ремонта запустили один из котлов на ТЭЦ в городе Яровом, сообщил глава города Виталий Самобочий.

Сегодня, 26 октября, в 20 часов началась растопка котла. Его запуск из-за технических сложностей отложили на 2 часа (планировали закончить ремонт к 18-00).

- Для того, чтобы пустить теплоноситель в сеть, необходимо набрать давление пара не менее 40 атмосфер. Для этого потребуется ориентировочно полтора-два часа, затем будем запускать теплоноситель в сеть. Планируем к утру подать тепло в дома и объекты соцкультбыта, - рассказал Виталий Самобочий.

Также глава города Яровое отметил, что сроки окончания ремонта второго котла остаются прежними. Его должны отремонтировать 27 октября до 18 часов. В связи с этим специалисты надеются, что уже завтра вечером будет котел в резерве и рабочий котел.

-Уже к обеду 27 октября температура во всем городе будет соответствовать нормативной, - подытожил глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU