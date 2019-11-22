2019-11-22T04:30:30+03:00
Происшествия

В Яровом ввели режим ЧС из-за срыва отопительного сезона

На местной ТЭЦ сменится эксплуатирующая организация
Анастасия Корягина
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Заседание комиссии правительства Алтайского края по ЧС.Заседание комиссии правительства Алтайского края по ЧС.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Яровом с 22 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с теплоснабжением. Администрации города поручили разработать и утвердить план проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС правительства Алтайского края под председательством губернатора пришла к выводу, что нарушения возникли из-за ненадлежащего исполнения своих обязательств ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» по обеспечению углем городской ТЭЦ и сложившейся на ней аварийной ситуации в результате нарушения технологического процесса.

Эксплуатировать ТЭЦ с 22 ноября будет МУП «ЯТЭК». Власти города должны проинформировать собственника станции «ТПК Ресурс» о смене эксплуатирующей организации.

Администрации Ярового также поручено создать муниципальный резерв угля в размере не менее нормативного.

Напомним, на ТЭЦ города Ярового с конца октября происходят сбои, сегодня там работает один котел из трех. Температура в домах жителей меньше нормативной. Станция не справляется с работой из-за не проведенного вовремя ремонта, а также из-за нехватки топлива - собственник обманул местные власти и не сделал необходимый запас, сообщил мэр Ярового Виталий Самобочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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