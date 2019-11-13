В дома жителей Ярового вернули тепло после сбоя в работе ТЭЦ

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-13T08:46:41+03:00

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В Яровом восстановили работу ТЭЦ после сбоя. Один из котлов (№10) находился на плановом ремонте, и в это время сломался второй (№9). В результате город отапливали маломощным третьим котлом (№7), из-за чего в домах опустилась температура.

13 ноября теплоснабжение восстановили. Котел №10 включили в систему отопления. Котел №9 находится в резерве. Параметры теплоносителя соответствуют нормативам.

Минпромэнерго Алтайского края совместно с администрацией Ярового ведет постоянный мониторинг температуры в помещениях потребителей и работу станции.

По последним данным, температура в помещениях города в течение суток не опускалась ниже 18 градусов.

Это не первый случай неполадок на ТЭЦ в Яровом. Так, 25 октября работа теплоэлектроцентрали остановилась. Из-за разрушения экрана и обмуровки котлоагрегата №7, было повреждено семь труб. Последствия аварии ликвидировали 26 сотрудников станции в течение трех суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU