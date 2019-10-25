2019-10-25T15:40:31+03:00
Происшествия

Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом

Анна СЕМИНА
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Генеральный директор ООО «ЯТЭК» Сергей Узлов рассказал об аварии, которая привела к остановке работы ТЭЦ города Яровое.

- На ТЭЦ в настоящее время три рабочих котла - №№ 7, 9 и 10. Мы работаем на ТЭЦ с 1 октября. В начале месяца вывели в плановый текущий ремонт котел № 10, этого требовало его состояние. Станция работала на котлах №№ 7 и 9. Четыре дня назад из-за неожиданно возникших проблем пришлось остановить для краткосрочного ремонта котел № 9. Сегодня утром вышел из строя котел №7. По прогнозам специалистов, его ремонт займет ориентировочно около полутора суток. Мы приняли решение параллельно ремонтировать и девятый, и седьмой котлы. По предварительным прогнозам, котел № 9 удастся ввести в эксплуатацию раньше. На ремонт котла № 7 потребуется около двух с половиной суток, на ремонт котла № 9 – порядка двух суток, - сообщил Сергей Узлов.

По его словам, сотрудники аварийной бригады обеспечены всем необходимым для оперативной работы.

- Работают специалисты высокой квалификации - весь персонал ТЭЦ, плюс наши подрядчики, которые занимаются именно ремонтами котлов. Все необходимое для их работы (оборудование и материалы) есть. Мы также организовали круглосуточное питание ремонтных бригад, - отметил Узлов.

На данный момент специалисты уже определили причину выхода из строя котла №7. Работы по восстановлению уже начались. Угроз размерзания системы теплоснабжения города нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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