В Яровом снова остановилась работа ТЭЦ
На ТЭЦ в Яровом произошла очередная авария. Буквально 26 октября устранили первое повреждение, а сейчас обнаружились новые неполадки. Из-за них в домах жителей Ярового понизилась температура воздуха.
На котле № 9 специалисты обнаружили неполадки, поэтому сейчас работает только котел № 7. Он менее мощный. Предварительной причиной незапланированного ремонта стали бракованные трубы. Так жителей Ярового заверили, что все ремонтные работы планируют завершить к вечеру 20 ноября.
Напомним, 25 октября в городе Яровое Алтайского края произошла остановка работы местной ТЭЦ. Тогда ликвидировала последствия аварии ремонтная бригада из 26 сотрудников станции.Ремонтные работы завершили 26 октября и в тот же день начали растопку котла.
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ИСТОЧНИК KP.RU