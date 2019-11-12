2019-11-12T12:53:59+03:00
Общество

В Яровом снова остановилась работа ТЭЦ

Ремонт планируют завершить 20 ноября
Юлия ЕВГРАФОВА
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На ТЭЦ в Яровом произошла очередная авария. Буквально 26 октября устранили первое повреждение, а сейчас обнаружились новые неполадки. Из-за них в домах жителей Ярового понизилась температура воздуха.

На котле № 9 специалисты обнаружили неполадки, поэтому сейчас работает только котел № 7. Он менее мощный. Предварительной причиной незапланированного ремонта стали бракованные трубы. Так жителей Ярового заверили, что все ремонтные работы планируют завершить к вечеру 20 ноября.

Напомним, 25 октября в городе Яровое Алтайского края произошла остановка работы местной ТЭЦ. Тогда ликвидировала последствия аварии ремонтная бригада из 26 сотрудников станции.Ремонтные работы завершили 26 октября и в тот же день начали растопку котла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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