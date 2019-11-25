Власти рассказали, когда станет тепло в домах жителей Ярового

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-25T09:49:35+03:00

В городе до сих пор не снят режим ЧС из-за перебоев с теплоснабжением

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25 ноября губернатору Виктору Томенко доложили о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации в Яровом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Из-за недостаточного обеспечения углем и технологических сбоев в работе ТЭЦ в городе в течение месяца возникают проблемы с теплоснабжением.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин сообщил, что 24 ноября проблемный котел №9 растопили и подключили к системе. Сейчас в работе находится также котел №10. Температура теплоносителя составляет 87 °C на подаче, 60 °C на обратке. К вечеру температура в домах и социальных объектах должна повыситься до нормативной.

Днем 24 ноября пришли первые 10 вагонов качественного сухого угля. В Славгороде находятся еще 20 вагонов угля, 32 вагона находятся на загрузке в Кузбассе. Вскоре начнется загрузка еще 30 вагонов.

Все социальные объекты в городе работают. Из помещений с температурой ниже 18 градусов в детских садах и школах детей переместили в более теплые группы и классы.

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ИСТОЧНИК KP.RU