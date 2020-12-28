Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из-за скандала с фото, после родов снова подтянута и в строю. Любительница зимнего плавания искупалась в проруби в жесткий 40-градусный мороз.- А вода мягкая, хорошая! Плавать и плавать только! Говорят, у воды минус 48 было! – делится Татьяна.Кажется, при такой температуре не только тело, но и душу может судорогами свести. Однако у «моржини» только пальцы на руках немного подмерзли.- Но очень быстро в бане отогрелись. Я два года назад, когда еще в школе работала, в минус 36 тоже поехала в прорубь купаться, - вспоминает женщина. - Тогда температура была чуть выше, но замерзла я больше. Может быть, потому что дольше в воде находилась.По словам Татьяны, 40 градусов (или под 40) – для нее личный рекорд. Холоднее в практике не было. Решилась на это из интереса, а еще ради конкурса «Я моржиня» - нужно было снять и отправить короткий ролик.- Нарядилась потеплее: шапку, шубу, трое штанов, валенки, шарф надела. И на автобусе поехала на пляж, - смеется экс-учительница. – На «Водном мире» сейчас находится база «Белых медведей» (Татьяна - член федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» - прим. ред.)Кстати, во время беременности женщина тоже плавала в проруби. И в будущем свою дочку с редким именем Ладослава хочет приучить к зимнему плаванию.- Когда сидеть начнет - чтобы было проще ее в баню брать греться. Ну а сейчас, когда дома жарко от печки, выходим в сени охладиться! И по огороду в октябре выходили раздетыми на солнышке гулять, - говорит кормящая мама.Ладослава – имя очень редкое. Это подтвердили и в барнаульском ЗАГСе. Означает буквально – славящая Ладу - славянскую богиню любви и красоты.- Коротко - Лада, ласково - Ладушка. Вообще русскому человеку понятен корень «лад». Много однокоренных слов – лад, ладони, ладить, налаживать, прикладывать, накладывать. Мы русские люди, и детей надо русскими именами называть. В их звучании слышно их значение. Нам не надо заглядывать в словарь, чтобы их понять. Нам же понятны имена Любовь, Вера, Надежда, - рассуждает филолог по образованию, преподаватель русского языка и литературы.Напомним, что именно увлечение Татьяны зимним плаванием стало причиной скандала. Она опубликовала фото в коротком платье на турнике, которое было сделано во время зимних соревнований. Кто-то из родителей посчитал образ учительницы вульгарным и «донес» свои мысли директору.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Человек и закон\\" о скандале с учительницей из Барнаула: \\"Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?\\"В эфире Первого канала вышла передача \\"Человек и закон\\", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: «Нам теперь под одеялом загорать?»- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото в коротком платье: подборка снимковЕй 38 лет, а выглядит на 10 лет моложе – стройная, подтянутая. Секрет в том, что занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях. За что и поплатилась (подробнее)