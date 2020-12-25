Уже сегодня, 25 декабря, в Алтайском крае заметно похолодает. В ближайшие дни столбик термометра может опуститься ниже отметки -45 градусов. О причинах резкого изменения погоды и о том, как долго регион будет во власти трескучих морозов в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.Почему в Алтайском крае похолодаетСегодня в течение дня в связи с прохождением холодного фронта и затоком арктического воздуха в Алтайском крае похолодает. Однако дневная температура не опустится ниже -21 градуса. К вечеру же возможно похолодание до -27 градусов. Прохождение холодного фронта будет сопровождаться снегопадом и усилением ветра.– В следующие дни, с 26 по 28 декабря районы Алтайского края будут находиться под влиянием арктического антициклона. С этим также будет связано похолодание, чем выше давление, тем сильнее будут морозы в ночные и утренние часы. Возможно, в этот период местами температура воздуха будет ниже -40 градусов. Мы объявили штормовое предупреждение, – сказала Людмила Сырых.Как долго продержатся морозыВо вторник, 29 декабря, в регионе немного потеплеет из-за вторжения североатлантического циклона. До 31 декабря ожидается ослабление морозной погоды в Алтайском крае. Пик тепла прогнозирует на 30 декабря: ночью температура воздуха будет колебаться в основном от -13 до -20 градусов, возможен небольшой снег.Однако радоваться придется недолго – североатлантический циклон постепенно уйдет на восток и уже в ночь на 31 декабря его место вновь займет арктический антициклон. Морозная погода продолжится до 2 января включительно.Подробный прогноз погоды на ближайшие дниВ пятницу, 25 декабря днем похолодает до -21 градуса. В отдельных районах пройдет небольшой, по югу - умеренный, снег, метели. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с.Ночью температура воздуха опустится до -33… -38 градусов, по югу местами -25… -30 градусов и небольшой снег. Местами возможно похолодание до -43 градусов. Ночью и в утренние часы местами изморозь.Днем в субботу, 26 декабря, будет -29...-34 градуса, местами по югу -20...-25 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.В воскресенье, 27 декабря, станет еще холоднее: ночные температуры составят -35… -40, местами до -47 градусов. По югу -29… -34 градуса. Днем будет -31... -36, по югу и западу местами -24... -29 градусов. Преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северных направлений, 3-8 м/с.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочти 100 машин убирают снег с улиц БарнаулаЗа минувшую ночь выпало 11,4 мм осадков (подробнее)