Барнаульскую учительницу выжили из школы после скандала с фото в вечернем платье. В феврале Татьяна Кувшинникова, которая увлекается моржеванием, выложила на своей странице в соцсети снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз. На следующий день ее вызвала к себе директор школы и со словами «так только проститутки одеваются» заставила написать заявление об уходе.

Тогда за молодую женщину вступились родители учеников, в итоге директор была вынуждена вернуть преподавателя. Но учительнице русского языка не дали спокойно работать – коллеги недобро косились, мол, зачем вынесла сор из избы, а на уроки начала приходить завуч.

«Доконали проверками»: Снявшуюся в купальнике учительницу выжили из школы 00:00 00:00

- Сложилась тяжелая психологическая обстановка, стало просто невыносимо работать. Стали донимать проверками, директор посылала ко мне на уроки завуча, которая придиралась буквально до всего. Давай проверять за мной тетради, смотреть, за сколько ошибок, какие оценки ставлю. А как ту посчитаешь, когда к детям нужен индивидуальный подход. Есть слабенькие, которым надо дать шанс и вместо двойки тройку поставить, чтобы стимул был. Кого-то, наоборот, если расслабился, в тонус привести. Поэтому, когда она сказала, что придет в понедельник еще раз, я решила, что больше не выйду, - рассказала Татьяна Кувшинникова

Да и какой смысл был оставаться, если директор только и ждет момента, чтобы с позором выгнать из школы, а часть учителей после скандального возвращения в школу, стала косо смотреть – мол, сор из избы вынесла.

- Они мне говорят, что я никому ничего не должна была говорить, что ни с родителями, ни с учениками нельзя разговаривать откровенно. Сегодня ты им друг, а завтра – враг. Оказывается, работая в школе, нужно жить в условиях холодной войны. Я так не хочу работать. Наверное, правда, это не мое место – слишком яркая для школы, там надо быть серой мышью, - говорит лишившаяся работы учительница.

Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации

Женщина ушла из школы, не попрощавшись с детьми, говорит, что побоялась новой волны шумихи. Да и пока станет известно, что она не вернется, дети успеют привыкнуть к новому преподавателю.

- Сейчас ищу работу, но в общеобразовательную школу идти больше не хочу. Надеюсь, найти место в художественной школе, образование позволяет, - говорит учительница.

Кстати, завуч и директор барнаульской школы №13 отказываются комментировать историю - бросают трубку, как только слышат, что им звонит пресса.

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