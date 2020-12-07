"Учительница в купальнике" вскоре после рождения дочки участвует в конкурсе "Я моржиня"

То самое фото, из-за которого разгорелся скандал Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Экс-учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, которая прославилась после скандала с фото в соцсетях, принимает участие в фотоконкурсе "дерзкой красоты и силы духа "Я моржиня". Об этом она сообщила на своей странице "Вконтакте".

- Я участвую в конкурсе #яморжиня #холоднаявода, - пишет Татьяна. - Занимаюсь зимним плаванием с 4 февраля 2017 года. Член Федерации закаливания и зимнего плавания "Белые медведи" г. Барнаул. Родилась и выросла в Барнауле. По образованию филолог (Алтайский госуниверситет) и художник-дизайнер (Новоалтайское художественное училище).

Также женщина отмечает, что она - мама двоих детей: 18-летнего сына и дочки, которую родила пять месяцев назад.

Напомним, именно из-за своего увлечения моржеванием Татьяна со скандалом вынужденно уволилась из школы. Кто-то из родителей увидел ее на фото в коротком платье и босоножках на турнике. Снимок был сделан на улице, в мороз, во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи». Директор посчитала, что такое поведение - пятно на репутации школы.

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