Учителя заступились за «уволенную» из-за фотографии в соцсети коллегу: «Нам теперь под одеялом загорать?»

Барнаульские учителя встали на защиту учительницы, которую хотели уволить с работы за безобидное фото в социальной сети.

Напомним, преподаватель выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз - Татьяна увлекается моржеванием, а снимок сделан в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

«Так только проститутки одеваются и фотографируются»: учительницу хотели уволить за безобидное фото в соцсети 00:00 00:00

Кто-то из родителей скинул фотографию директору школы. Та посчитала ее поведение аморальным и попросила написать заявление об уходе.

- Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и всё напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко - с такой формулировкой мне предложили уволиться из школы, - рассказывает 38-летняя учитель русского языка барнаульской школы №13 Татьяна Кувшинникова.

#учителятожелюди

Это не первый скандал в нашей стране, связанный с личной жизнью учителей. В Омске попросили уволиться 26-летнюю учительницу, которая ходила на курсы в модельном агентстве, которое без ведома девушки разместило ее фотографию в купальнике на сайте. Это увидели родители и потребовали увольнения педагога. За молодую женщину вступились педагоги по всей стране, который начали выкладывать свои фотографии в купальниках с хэштэгом #учителятожелюди. За барнаульскую учительницу вступились коллеги.

Вера, учитель русского и литературы:

- Это какой-то бред. На всякий случай удалю свою фотографию, а то сожгут на главной площади Барнаула. За те 11-15 тысяч рублей, которые получаем, мы вынуждены терпеть нападки с всех сторон. Это просто невыносимо! Руки прочь!

Ирина, учитель английского:

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Очень жалко, что директор школы не заступился за своего преподавателя. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике – она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже, нам теперь под одеялом загорать? Эти крайности до добра не доведут. А родителям хочется сказать – вы чуть что бежите в прокуратуру или комитет по образованию жаловаться на нас. Совесть имейте, мы же не пишем на вас заявления, что вы не следите за своими детьми и не занимаетесь их воспитанием.

Илья, преподаватель «Журналистики»:

- Я думаю, у людей, которые высказывают претензии к облику этой учительницы, очень скучная и серая жизнь. Раз они в таком простом проявлении красоты увидели такие ужасы. Лучше бы они следили за младшеклассниками, которые курят за углом школы, а не завидовали красивым фотографиям других женщин.

Ольга, учитель истории:

- Все очень безобидно. Не думаю, что у мамы ученика, который пожаловался, нет таких фотографий. Иногда руководству удобнее пойти на поводу у разгневанных родителей, нежели отстаивать позицию учителя. В этом тупик. Потому что защитить учителя, по сути, некому.

Надо думать, что публиковать

А как же кодекс профессиональной этики, закончились уроки, значит, можно пускаться во все тяжкие по кабакам? Учителя говорят, неважно, в школе ты или за пределами школы – с тебя всегда двойной спрос.

- Учитель, как только человек начинает работать в школе, становится носителем годового звания «педагог» и должен подчиняться правилам. В школе – обязательно деловой стиль одежды. За пределами, в компании друзей, родных и близких мы не имеем права забывать, кто мы. Поэтому каждый раз нужно все взвешивать, прежде чем выкладывать свои фотографии на всеобщее обозрение, - считает Генриетта Татарникова, директор гимназии №42.

После скандала в школе за уволенную учительницу вступились родители, чьи дети души в ней не чаяли. Они заставили директора пересмотреть свое решение.

- Я рассказала о произошедшем маме одной из девочек, и родили решили за меня заступиться. Спасибо им большое, - рассказала Татьяна.

Педагога восстановили в должности на следующий же день после "приказа" писать заявление, но директор пообещала ходить на уроки проштрафившейся учительницы и лично следить за ее методами преподавания.

Мнение

«Ее надо ставить в пример»

Сергей Писарев, депутат АКЗС, бывший учитель географии, директор школы:

- Я посмотрел на эту фотографию, почитал комментарии и очень рад, что у нас в Барнауле 99,9% - это совершенно адекватные люди. Они нормально оценивают здоровые образ жизни человека, который не только сама занимается, но и пропагандирует здоровый образ жизни. Такого учителя надо ставить в пример, а не порицать. Ничего оскорбляющего честь и достоинство учителей, детей или родителей в этой фотографии я не увидел.

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