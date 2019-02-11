Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото в коротком платье: подборка снимков
Татьяна Кувшинникова – учитель русского языка барнаульской школы №13. Ей 38 лет, а выглядит на 10 лет моложе – стройная, подтянутая. Секрет в том, что занимается зимним плаванием и пропагандирует здоровый образ жизни в соцсетях. За что и поплатилась. Напомним, кто-то из родителей увидел фото Татьяны в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та тоже посчитала – так одеваются только проститутки и попросила педагога уволиться.
- Кого завлекаете?! Платье выше колен, каблуки, всё напоказ! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Не удивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко, - разразилась гневной бранью директор.
Благо, другие родители отстояли Татьяну – педагог она хороший, и детишки в ней души на чают. Да и на фото ничего "этакого" они не увидели.
После этой истории женщина в одночасье прославилась на всю страну - о ней писали и говорили не только федеральные СМИ, но даже депутаты Госдумы.
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Так, депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) затронул эту тему, отвечая на вопрос о фиксации нарушений ПДД обычными гражданами, по которым будут штрафовать. Ситуацию он назвал «идиотизмом».
- Занимаются самопиаром и ищут хайп. Когда в Барнауле учительница, которая занимается водными зимними видами спорта, с наградами в закрытом купальнике сфотографировалась, какой-то умник направил директору фото, ты вызвала и потребовала написать заявление. И здесь можно дойти до идиотизма, - цитирует депутата regnum.ru.
Не остался в стороне и депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко:
- Татьяна молодец! Такие прекрасные фото - лучшая пропаганда здорового образа жизни. Только дремучие люди могут увидеть что-то вульгарное, - приводит слова депутата «МК на Алтае».
Мы сделали подборку фото Татьяны с ее страничек в соцсетях: мы тоже за красоту и здоровый образ жизни!
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Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Татьяна посерединеФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Татьяна слеваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фото
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
С предводителем барнаульских моржей - Александром ЗеленецкимФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Татьяна слеваФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
Красивая учительница, которую чуть не уволили из-за фотоФото: из личного архива героя(ев) публикации
ИСТОЧНИК KP.RU