А вам слабо? Барнаульские красавицы купаются в минус 36!

Для Анны Жильцовой и Татьяна Кувшинниковой отправиться на пляж в лютый мороз – не проблема. Вчера, 2 февраля, когда температура в городе днем опускалась до -36 (а ночью по краю до -50 (!) градусов), Аня и Таня решили поплавать в незамерзающей проруби на озере Пионерском в Барнауле.

Видео Валерия Грязнова.2.02.2019 г.Барнаул, Пионерское озеро, незамерзающая прорубь t воздуха - за -30 С t воды 0...+2 С в проруби Анна Жильцова и Татьяна Кувшинникова

- Когда на улице ниже -30, самое время испытать себя и свои силы! – говорит Анна, и обе девушки смело, даже не поежившись, заходят в воду, будто на улице не минус, а плюс 30!

- Ох, как они улыбаются! Что, вода-то «горячая»? – шутливо спрашивает автор видео за кадром.

- Хорошая! – бодро отвечают красавицы.

Меж тем, температура воды составляла всего 0…+2 градуса.

Честно говоря, на это даже смотреть холодно – кругом лед, над водой стоит пар. А девушкам все нипочем. Поплавав почти две минуты, они вышли на берег и поздравили с днем рождения знакомую (и ведь зубы при этом не стучали!)

Понятно, что эти девушки - моржи. Они крепкие и закаленные. А вот обычным смертным устраивать такие заплывы, конечно же, ни в коем случае нельзя. Нам бы в шапках и шубах не обморозиться.

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Прогулка на свежем воздухе в любом случае лучше, чем сидеть дома – это знает каждый. Однако зимой следует быть предельно осторожными, ведь лишние пара-тройка минут на морозе могут пагубно сказаться на здоровье. Если быть точнее, на некоторых "участках" организма. Именно поэтому следует строго соблюдать рекомендации специалистов (подробнее)