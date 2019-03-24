2019-03-24T12:54:32+03:00
Общество

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

После неприятной ситуации Татьяна Кувшинникова уволилась из школы [видео]
САПОЖКОВА Александра
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То самое фото, из-за которого разгорелся скандалТо самое фото, из-за которого разгорелся скандалФото: из личного архива героя(ев) публикации
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22 марта в эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям. Одной из героинь передачи стала барнаульский преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова.

Человек и закон. Выпуск от 22.03.2019.Буллинг, агрессия в школе и детские ссоры. Первый канал. Сюжет о барнаульской учительнице с 59-й минуты.

Напомним, скандал вокруг Татьяны разгорелся в феврале после того, как одна из мамочек увидела неприличный, на ее взгляд, снимок учительницы в соцсетях. Женщина, которая занимается зимним плаванием, сфотографировалась на турнике в коротком платье.

- Фото было сделано с мероприятия, которое проводилось в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Мы там выступали с ребятишками, - рассказала Татьяна телезрителям.

Родительница тут же побежала жаловаться директору школу. Та посчитала поведение педагога аморальным и попросила написать заявление об уходе.

- Это кем же нужно быть, чтобы углядеть в таких снимках эротику? - недоумевает ведущая передачи. - А вот нашлась же мамаша... Себя она так и не назвала и комментариев не дает. Поломала человеку карьеру и в кусты. А мы еще удивляемся, почему эта юная поросль готова глотки друг другу перегрызть. Да потому что они дети своих родителей.

- Получается, что у учителя нет свободного времени, которое он может проводить так, как хочет - заниматься спортом и так далее? - возмутилась в кадре жительница Барнаула.

Как выяснилось, после скандальной ситуации Татьяна недолго проработала в школе - она все-таки уволилась по собственному желанию. Другие родители за нее вступились, а вот коллеги поддержать не поспешили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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