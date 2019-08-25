Больная анорексией Кристина Корягина закрыла аккаунт в Инстаграме

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-25T11:49:57+03:00

Так Кристина выглядела в начале болезни. Скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно.

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28-летняя Кристина Корягина из Барнаула, страдающая анорексией, закрыла от посторонних свой аккаунт в Инстаграме. Теперь, чтобы посмотреть публикации девушки, нужно сначала дождаться одобрения на подписку ее страницы.

Причиной, видимо, стало надоевшее Кристине внимание со стороны общества. Девушка никогда не любила общаться с прессой, давать комментарии, выкладывать свои фото и посты в сетях. В основном, за нее это делала экс-звезда "Дома-2" Мария Кохно. Напомним, девушки подружились после того, как Маша помогла Кристине организовать поездку в клинику Нижнего Новгорода. Но потом и телезвезда отказалась рассказывать о жизни Корягиной.

Известно, что после лечения в Нижнем Новогороде Кристина начала поправляться и постепенно набирать вес. Сейчас о состоянии своего здоровья девушка умалчивает.

На этом фото с сестрой Кристина уже поправилась и похорошела. Скриншот со страницы в Инстаграме Кристины Корягиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU