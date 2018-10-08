Психиатры о 18-килограммовой Кристине Корягиной: Ее нужно лечить принудительно!

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-08T11:13:31+03:00

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Кристина Корягина из Барнаула, которая в свои 26 лет весит всего 18 кг, побывала в Москве на передаче «Пусть говорят». Об этом рассказала известный блогер Мария Кохно. По ее словам, Кристина и ее мать жалеют, что попали на ток-шок.

- Хотелось донести, что она пошла на поправку, в итоге на нас все напали как коршуны, я отбивалась до последнего, пытаясь донести до людей, что анорексия не приговор и что таких пациентов не лечат в психушках с помощью антидепрессантов и транквилизаторов. Не дали сказать, что Кристине традиционные методы лечения не помогали! Ей было только хуже! А после программы маме Кристины и вовсе рассказывали, что ее могут посадить в тюрьму, а Кристину лечить в принудительном порядке, - написала в своем Инсграмм Мария Кохно.

Напомним, Кристина Корягина из Барнаула начала стремительно худеть когда поступила в университет – проводя все время за учебой, она забывала есть. У девушки два высших образования, красный диплом юриста, но работать она не может – едва хватает сил ходить.

Терять вес Кристина начала еще в 9 лет – днем легко могла обходиться яблоком или кусочком банана. Причем девушка говорит, что никогда не хотела худеть – скорее боялась располнеть.

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В сентябре помочь девушке взялся врач Ян Голанд. После их бесед Кристина впервые за год поела (до этого она пила лишь соки) и начала набирать вес. За это время она поправилась почти на полтора килограмма.

- Мой вес сейчас 18.6-18.7 кг. Набирается медленно. Сразу пищу обычного человека нельзя вводить. В рационе у меня: творожки, сметанка, йогурт, детское питание, кашки детские, каша овсяная, рисовая, бананчики, яблочки, бульон куриный, суп овощной на курином бульоне, овощи тушеные, молоко, соки свежевыжатые и пакетированные, кефир, морсы, компот, икорка красная, мякушка булочки с молоком. Из углеводов зефир, шоколад, мармелад, мед, сгущеное молоко, варенье. Самочувствие получше, стала на улице дольше гулять, - рассказала Кристина Корягина.

marynova888 Кристина - наша красавица!

По словам врачей, чаще всего анорексией страдают очень целеустремленные люди, перфекционисты. Но в какой-то момент они теряют связь с реальностью. Кристина медленно идет на поправку и уже строит новые планы - девушка собирается поступать в аспирантуру и написать кандидатскую диссертацию.

marynova888 Впервые за несколько месяцев Кристина поела

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