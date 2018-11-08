2018-11-08T10:01:52+03:00
Общество

«Вес набирается, но очень-очень сложно»: истощенная 26-летняя девушка поправилась до 20 кг

Ранее Кристина Корягина весила 17 кг
САПОЖКОВА Александра
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Фото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии КохноФото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно
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Жительница Барнаула Кристина Корягина, которая страдает анорексией, понемногу набирает вес. Сейчас он достиг почти 20 килограммов! И это для нее серьезный прорыв.

- На данные момент мой вес составляет 19,8 -19,9 килограммов. Вес потихоньку набирается. Он был критический, и его очень-очень сложно набирать Состояние мое более-менее стабильное, чувствую себя получше, - поделилась девушка.

Свежее видео с Кристиной выложила в своем Инстаграме блогер Мария Кохно – она помогает девушке бороться с недугом.

- Вес колеблется, может чуть-чуть набраться, а потом снова упасть... Крис, ты огромная молодец!!! И мы все с тобой и все за тебя переживаем!!! – написала Мария.

Подписчики отметили, что теперь Кристина гораздо лучше выглядит и что у нее красивые глаза. Действительно, если раньше девушка была похожа на мумию, то сейчас проступили приятные и симпатичные черты лица.

Кристина при весе 17 кг:

Фото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно

Фото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно

Кристина при весе почти 20 кг:

Фото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно.

Фото: скриншот со страницы в Инстаграме Марии Кохно.

Напомним, 26-летняя Кристина Корягина начала терять вес в девять лет. Она почти не ела - за целые сутки могла обойтись яблоком. А когда поступила в университет, вообще стала забывать о питании. Говорит, что кушать ей было некогда – все время отдавала учебе. Она окончила школу с золотой медалью, получила два красных диплома, а работать так и не смогла, ведь при весе в 17 кг трудно даже передвигаться!

Мария Кохно попросила всех неравнодушных помочь собрать деньги лечение. В итоге девушка отправилась в Нижний Новгород. И в местной клинике девушка начала делать успехи. Так, она впервые за год поела – гречку с курицей - и выпила воды! А потом начала принимать и другую пищу. Раньше в рационе девушки были только соки.

Психотерапевт Ян Голанд рассказывал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что помимо нервной анорексии, у Кристины еще множество болезней - гастродуоденит, гастрит, висят почки.

- Она была истощена до предела. У меня в советские годы была пациентка, которая весила 19 килограммов. А эта – 17 килограммов, 100 граммов! - рассказал Ян Голанд.

Планы девушки на ближайшее будущее: поступить в аспирантуру и написать кандидатскую диссертацию. Но самое главное, конечно же, вылечиться.

Кстати

Кристина с мамой и Марией Кохно побывали в Москве на ток-шоу «Пусть говорят». О чем сильно пожалели.

- На нас все напали, как коршуны. Я пыталась донести до людей, что анорексия не приговор и что таких пациентов не лечат в психушках с помощью антидепрессантов. Не дали сказать, что Кристине традиционные методы лечения не помогали, ей было только хуже. А после программы маме Кристины и вовсе сказали, что ее могут посадить в тюрьму, а Кристину лечить в принудительном порядке, - рассказала после передачи Мария Кохно.

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В свои 26 лет Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограмм. У неё два высших образования, красный диплом юриста, но работать она не может – из-за худобы девушка, которая больше походит на мумию, чем на живого человека, лежит дома и едва ходит (далее).

Психиатры о 18-килограммовой Кристине Корягиной: Ее нужно лечить принудительно!

Кристина Корягина из Барнаула, которая в свои 26 лет весит всего 18 кг, побывала в Москве на передаче «Пусть говорят». Об этом рассказала известный блогер Мария Кохно. По ее словам, Кристина и ее мать жалеют, что попали на ток-шок (подробнее)

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Известный заслуженный врач России, психотерапевт Ян Голанд оказывает девушке помощь абсолютно бесплатно. Кристина прилетела в Нижний Новгород вместе с мамой. В столице Приволжья они находятся уже третий день. Девушка делает успехи, маленькие, но очень тяжелые для нее шажочки (подробнее)

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