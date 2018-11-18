Звезда «Дома-2» о больной анорексией девушке: Кристина поправилась до 21 кг, но до сих пор очень слаба

Жительница Барнаула Кристина Корягина продолжает героически бороться со страшным недугом - анорексией. Осенью девушка побывала на лечении в Нижнем Новогороде. А теперь продолжает процедуры дома.

Напомним, помогать истощенной девушке взялась бывшая звезда «Дома-2» Мария Кохно. Сейчас Маша - обладательница роскошных форм, а несколько лет назад тоже едва держалась на ногах от истощения. Как и Кристина, она страдала анорексией. Заболевание протекало настолько тяжело, что Мария чуть было не умерла. Девушка столкнулась с клинической смертью, а вернувшись к полноценной жизни, организовала фонд помощи больным анорексией.

marynova888 Мария до и после

- Кристина обратилась ко мне сама, прочитав историю моей болезни в Инстаграме. Девушка была в отчаянии, потому что врачи сказали, что отправят ее умирать в хоспис! И я решила, что не могу оставить человека в беде, - рассказывает экс-участница телепроекта.

Теледива организовала сбор денег на лечение девушки в Нижнем Новгороде. И отправилась туда сама из Москвы. В клинике (где раньше лечилась и Маша) Кристину согласились принять бесплатно, а собранные деньги пригодились на билеты и проживание ее мамы в гостинице. После процедур и, конечно же, поддержки неравнодушных людей, истощенная девушка начала кушать и постепенно, по граммам, поправляться! А теперь продолжает лечение дома.

- Из Нижнего Новгорода ее отправили в Барнаул на реанимобиле. Дома Кристина занимается аутогенными тренировками, расширяет рацион питания. Также ходит ко врачам общей практики, которые ставят ей уколы, системы, чтобы поддерживать организм, так как он страшно надорван, - рассказывает Мария.

Девушка понемножку начала есть красную рыбу, красную икру, пюре, специальные смеси. И ее вес с 16 кг 800 гр поднялся до 21 кг! К тому же Кристина очень похорошела, на лице стали проступать приятные черты. Но она до сих пор очень слаба, и в основном ей приходится лежать.

Такой Кристина была при весе 17 кгФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кристина значительно похорошелаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Иногда она ходит гулять. Но это опасно. Во-первых, сейчас в Барнауле холодно, и она может простыть. А во-вторых, с таким весом просто тяжело передвигаться. Мы с ней в Нижнем Новгороде пока до кафе доходили (а это метров 50 от клиники), она раз 10 садилась отдыхать на табуретку, которую мы с собой носили, - поделилась Мария Кохно.

Звезда вспоминает, что три года назад, еще до участия в "Доме-2", она тоже с трудом передвигалась. Ее вес снизился до 27 кг! От еды организм отказался, когда девушку бросил муж.

- Это страшно! Я восстанавливаюсь до сих пор! Я, например, получила жесткий удар по репродуктивной системе. У меня не было менструации два года, и сейчас я не могу забеременеть. Также было опущение почек, – откровенничает Маша.

marynova888 Кристина - наша красавица!

А вес, как говорит красотка, после болезни набирается от любого стресса, любой еды «и даже от воздуха». Например, на «Доме-2» на нервах она располнела до 70 кг:

- Надо мной смеялись, издевались. Меня называли свиньей, жирной коровой… Обвиняли в том, что я всю халявную колбасу съедала. Хотя в тот момент я сильно ограничивала себя в еде. О том, что это последствия анорексии, я никому не рассказывала.

Сейчас Мария все еще очень строго следит за питанием и занимается спортом. Этого требует не только организм, но и профессия – Маша фотомодель и телеведущая.

- И это колоссальная борьба. Я ем куриную грудку, рыбу на пару, обезжиренный творог, иногда сыр, каши, бывает, делаю яичницу (без масла, с творогом и помидоркой), яйца кушаю без желтков. Из фруктов в рационе – только грейпфруты, ананасы и зеленые яблоки - но до двух часов дня, так как в это время углеводы лучше усваиваются. Питаюсь небольшими порциями, без фанатизма, по 4-5 раз в день. Могу позволить бокал сухого красного вина. О сладостях, булках, соленом я забыла, - рассказывает Мария.

Чтобы побороть болезнь, требуется примерно 3-4 года. Так что подопечной Маши - Кристине Корягиной - предстоит нелегкий путь. «Комсомолка» будет следить за судьбой девушки.

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