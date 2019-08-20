"Была раз в 10 крупней тебя": больная анорексией Кристина Корягина сравнила себя с сестрой

СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-20T12:53:40+03:00

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Кристина Корягина из Барнаула, которая стала известной после того, как заболела анорексией, опубликовала трогательный пост в Инстаграме. Она поздравила свою сестру с днем рождения и вспомнила, что когда-то была "раз в 10 крупнее" ее.

- Милая моя систер! Вот тебе и 20! Помню тебя малышкой! Как мы с тобой гуляли, везде ходили, ночевали, ходила за тобой в садик. Была я раз в 10 крупней тебя. Были времена.., - написала девушка.

Ну а сейчас Кристина смотрится гораздо меньше младшей сестры. Впрочем, с начала болезни девушка значительно похорошела и поправилась. И даже стала симпатичной. Это отметили и пользователи Инстаграма в комментариях к посту.

kikanakris Милая моя, систр! Вот тебе и 20!!!! Помню тебя малышкой! Как мы с тобой гуляли, везде ходили, ночевали)) ходила за тобой в садик)) была я ращ в 10 крепней тебя были времена..)) теперь ты мудрая, взрослая, даже сиарше меня в жизненном опыте! Улачи тебе! Люблб ! Целуб. Жду племешек)))

- Супер выглядишь! Уже совсем другой человек. Желаю тебе маленьких племяшек и в скором времени и своих детишек, но сначала желаю разбить как можно больше мужских сердец и найти самого любимого и хорошего, - написал один из них.

Напомним, 28-летняя Кристина Корягина весила 17 кг. Бороться с недугом ей помогала экс-звезда "Дома-2" Мария Кохно, которая также перенесла эту болезнь. Теледива организовала поездку жительницы Барнаула в клинику Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU