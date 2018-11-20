Звезда "Дома-2" сравнила свои прелести с телом истощенной Кристины Корягиной

Известный блогер Мария Кохно сравнила свои прелести с телом истощенной Кристины Корягиной из Барнаула. Напомним, девушка страдает анорексией и весит сейчас около 21 килограмма. Фотографию практически голых себя и Кристины Мария выставила в инстаграме. По всей видимости, снимок был сделан во время лечения Кристины в клинике Нижнего Новогорода.

Когда один из подписчиков сделал Марии замечание, мол, как не стыдно пиариться за счет больной девушки, инстаграмщица ответила, что это сравнение – во время болезни и после. На что ей ответили, если уж так хочется сравнить, то почему бы не выставить свое фото, где она не в лучшей форме.

- Как интересно ей объяснили, зачем ее попросили сфотографироваться раздетую? Для страницы Машиного Инстаграма и увеличения количества подписчиков?! Нельзя так поступать... Должна быть совесть! – пишет Алена.

- Не видела фото глупее этого. Человек, нуждающийся в помощи и рядом деваха, забывшая отфотошопить руку, которая получилась толще ее туловища. Как в анекдоте, хочешь быть молодой и красивой, держись поближе к жирным и толстым. Так и эта неумная девица, - считает подписчица Кохно Татьяна.

Напомним, Мария Кохно раньше сама страдала анорексией, но сумела справиться с болезнью. Сейчас Маша - обладательница роскошных форм, а несколько лет назад тоже едва держалась на ногах от истощения. Заболевание протекало настолько тяжело, что Мария чуть было не умерла. Девушка столкнулась с клинической смертью, а вернувшись к полноценной жизни, организовала фонд помощи больным анорексией.

После возмущенных откликов Мария Кохно опубликовала в сетях свою фотографию во время болезни.

- Есть такое выражение: красота в глазах смотрящего... И наше предыдущее фото с Крис о том, что у абсолютно каждой девочки больной анорексией есть шансы выздороветь. И каждый увидел то, что хотел и написал о том, что заботит именно его, - пишет девушка.

marynova888 Есть такое выражение: красота в глазах смотрящего... И наше предыдущее фото с Крис о том, что у абсолютно каждой девочки больной анорексией есть шансы выздороветь...

Кстати, сама Кристина Корягина была не в курсе того, что ее фото используются таким образом.

- Я вообще была без понятия, что она публикует эту гадость и позор. Мы в шоке. Ну как можно так опускаться? – сказала Кристина.

Сейчас Кристина Корягина находится в Барнауле. Она медленно набирает вес,

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