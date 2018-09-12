«Я хотела стать лучшей – есть было некогда»: 26-летняя девушка похудела до 17 килограмм

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-12T09:54:01+03:00

Кристина Корягина из Барнаула начала терять вес в выпускном классе перед ЕГЭ

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В свои 26 лет Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограмм. У неё два высших образования, красный диплом юриста, но работать она не может – из-за худобы девушка, которая больше походит на мумию, чем на живого человека, лежит дома и едва ходит.

Терять вес Кристина начала еще в 9 лет – днем легко могла обходиться яблоком или кусочком банана. Причем девушка говорит, что никогда не хотела худеть – скорее боялась располнеть.

- В детстве меня еще могли заставить поесть. Все начало усугубляться в 11 классе перед сдачей ЕГЭ. Мне нужна была золотая медаль, я забывала есть, могла по несколько дней жить на одной воде. Но все равно тогда я еще весила 29-30 килограмм, - говорит Кристина.

Кристина Корягина после получения дипломаФото: из личного архива героя(ев) публикации

После поступления в вуз все стало только хуже. Студентка хотела стать лучшей, загоняла себя зубрежкой, от нервов еда застревала как ком в горле.

- Я вспоминала, что надо поесть только вечером. От еды становилось плохо, было ощущение, что на пустой желудок – мне гораздо лучше. Могла даже устроить истерику, если меня заставляли поесть, - говорит Кристина.

После окончания вуза началась стажировка, Кристина устроилась в комиссию по делам несовершеннолетних.

marynova888 Я верю, что мы успеем ее спасти. Кристина потрясающей силы духа девочка!

- Мне очень нравилось там работать, но вес продолжал уходить. В конце концов, пришлось уволиться и лечь в больницу. Стало немного легче и я поступила в магистратуру. Окончила тоже с пятерками – теперь оба красных диплома пылятся на полочке, - вспоминает девушка.

После магистратуры девушка проработала около года юристом. На этом ее карьера закончилась. Сейчас она не может даже принять душ без помощи матери – просто нет сил.

«Спасите девушку!»

Историю Корягиной из Барнаула рассказала известный блогер Мария Кохно.

- Кристину срочно нужно лечить. У неё два высших образования, красный диплом, была работа, а теперь нет ничего. Ее мама в отчаянии. Счет идет на часы. Я знаю, почему Кристина не спешит выздороветь, сама через это прошла... Она ни о чем меня не просила, но прошу всех поддержать Кристину, скажите ей хорошие слова, чтобы она смогла сделать правильный выбор в пользу жизни, - пишет девушка.

На этом фото Кристине 18 летФото: из личного архива героя(ев) публикации

За несколько дней для девушки собрали деньги на перелет до Нижнего Новгорода и проживание на время лечения. Главный психиатр Нижегородской области вызвался бесплатно ее лечить.

Помочь еще можно

Врач Ян Голанд уже поговорил с Кристиной. По его словам, главное, что она хочет лечиться.

- Я ей показал фильмы, где другие пациенты с анорексией рассказывают свои истории. Она увидела, что выбраться из этой ямы можно. Важно, чтобы она не прошла точку невозврата – когда, пациент, может быть, хочет лечиться, но организм уже не способен перерабатывать пищу. Кристину ждет курс терапии. Моя цель, чтобы с первых же дней она начала принимать пищу, - рассказал Ян Генрихович.

По словам врача, чаще всего анорексией страдают очень целеустремленные люди, перфекционисты. Но в какой-то момент они теряют связь с реальностью.

- Я часто слышу слова «толстые», «жирные» от девочек, которые весят не больше 25 килограмм. Моя цель – заставить их снова мыслить рационально, - говорит психиатр.

Первая встреча с психиатром состоится в ближайшие дни. На лечение может понадобиться полтора месяца. Кстати, в 2016 году Кристина приняла участие в программе «Пусть говорят». Тогда специалисты пообещали ей помочь, но не смогли.