Пострадавшего в ДТП на переезде школьника перевели в другую алтайскую больницу

29 ноября в результате аварии погибли три ребенка, еще один школьник и учительница получили травмы Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Врачи рассказали о состоянии мальчика и учительницы, пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Тальменском районе 29 ноября. Как сообщили «Комсомолке» в Минздраве Алтайского края, второклассника перевели из Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи в Алтайский краевой центр охраны и материнства.

- Сейчас его состояние оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Учительница продолжает лечение в больнице скорой помощи, по состоянию здоровья ухудшений нет, - пояснили в министерстве здравоохранения.

Ранее врач БСМП Андрей Макин рассказывал, что оба пациента были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В первые трое суток врачи даже не давали прогнозов и отмечали, что необходимо бороться за выведение пострадавших из состояния травматического шока. У второклассника состояние было немного легче: самая тяжелая травма в его случае – черепно-мозговая, обошлось без серьезных переломов.

- У водителя состояние тяжелее: повреждения грудной клетки, таза, конечностей, черепно-мозговая, но не тяжелая, - отмечал тогда главврач медучреждения.

Так как у обоих пациентов сочетанная травма, лечение может растянуться на длительный период. В больнице они находятся уже около трех недель.

Напомним, днем 29 ноября учительница из села Луговое повезла четверых школьников по домам после отмены уроков. Дети проживали в другом селе – Наумово. Проезжая через железнодорожный переезд, водитель не отреагировала на запрещающий сигнал светофора и выехала под снегоуборочный поезд. Трое детей погибли на месте, еще один ребенок пострадал и вместе с водителем был доставлен в больницу. На прошлой неделе алтайские следователи предъявили учительнице обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи рассказали о состоянии учителя и ребенка после ДТП с поездом на Алтае

Стали известны подробности ДТП 29 ноября 2021 года на Алтае, в котором погибли 3 детей (подробнее)

На Алтае учительница повезла второклассников домой после отмены уроков и попала под поезд

В результате трагедии трое детей погибли, женщина и еще один ребенок в больнице (подробнее)

«Коллеги ей завидовали»: что известно об учительнице, которая пострадала в смертельном ДТП со школьниками на Алтае

Три ребенка погибли в результате столкновения легковушки с поездом (подробнее)

Видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021: создана комиссия по расследованию аварии

Появилось видео с места ДТП с 3 погибшими детьми на Алтае 29 ноября 2021 (подробнее)

«Стояло скорбное безмолвие»: на Алтае похоронили детей, погибших в жутком ДТП на переезде

1 декабря в Тальменском районе объявлен днем траура (подробнее)